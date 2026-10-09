Яким досвідом Харків може поділитись з Києвом? Відповідь Терехова (відео)

Харків готовий поділитися з Києвом досвідом роботи ситуаційного центру і не тільки. Про це повідомив мер Ігор Терехов у відповідь на запитання про те, які напрацювання прифронтового міста можуть стати зараз корисними для столиці.

«Звісно, будь-який досвід, який потрібний, ми з задоволенням будемо надавати. І щодо створення ситуаційного центру, і щодо створення штабу, який у нас існує. Тобто, всі наші напрацювання, всі наші досвіди, наші директора департаментів, з задоволенням все даємо, ми абсолютно відкриті для наших колег, немає питань», – сказав міський голова в інтерв’ю «Новини.LIVE».

Терехов також зазначив, що Харків також з задоволенням буде вчитися і в Києва, і в інших міст, бо це дуже важливо.

«Для нас дуже важливо сьогодні бути разом, для нас дуже важливо, щоб ми ділилися власним досвідом, переймали досвід найкращий, і зробили так, щоб ми пройшли опалювальний сезон, цю зиму пережили, і врешті-решт досягли своєї мети, досягли миру для України, для кожного нашого українського міста», – підсумував мер.

Відео: «Новости.LIVE»

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