Каким опытом Харьков может поделиться с Киевом? Ответ Терехова (видео)

Харьков готов поделиться с Киевом опытом работы ситуационного центра и не только. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в ответ на вопрос о том, какие наработки прифронтового города могут оказаться сейчас полезными для столицы.

«Конечно, любой опыт, который нужен, мы с удовольствием будем предоставлять. И создание ситуационного центра, и создание штаба, который у нас существует. То есть все наши наработки, все наши опыты, наши директора департаментов, с удовольствием все даем, мы абсолютно открыты для наших коллег, нет вопросов», — сказал городской голова в интервью «Новости.LIVE».

Терехов также отметил, что Харьков также с удовольствием будет учиться и у Киева, и у других городов, потому что это очень важно.

«Для нас очень важно сегодня быть вместе, для нас очень важно, чтобы мы делились собственным опытом, перенимали опыт лучший, и сделали так, чтобы мы прошли отопительный сезон, эту зиму пережили, и наконец достигли своей цели, достигли мира для Украины, для каждого нашего украинского города», — подытожил мэр.

Видео: «Новости.LIVE»

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