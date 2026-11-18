18 ноября – День сержанта Вооруженных сил Украины. В этот день 1421 года началась природная катастрофа в Нидерландах, известная как наводнение Святой Елизаветы. В 1626-м освятили главный собор Ватикана. В 1859-м родился будущий руководитель правительства ЗУНР Кость Левицкий. В 1918-м провозгласила независимость Латвия. В 1928-м году вышел первый мультфильм с Микки Маусом. В 1935-м начался Варшавский процесс против членов ОУН. В 1978-м произошло самое массовое самоубийство в истории, а в 2007-м – взрыв на шахте имени Засядько в Донецке, унесший жизни более сотни шахтеров.

Праздники и памятные даты 18 ноября

18 ноября – День сержанта Вооруженных сил Украины.

В мире – Всемирный день предотвращения сексуальной эксплуатации, насилия и жестокого обращения с детьми и исцеления от них, а также Европейский день защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия.

Третья среда ноября – это Всемирный день борьбы с хроническим обструктивным заболеванием легких, Всемирный день географических информационных систем и День ботокса. Стартует Всемирная неделя осведомленности об антимикробной резистентности (или неделя осведомленности об антибиотиках).

Также сегодня День Микки Мауса.

18 ноября в истории

18 ноября 1421 года началась природная катастрофа в Нидерландах, известная как наводнение Святой Елизаветы. Из-за мощного шторма в ночь с 18 на 19 ноября морская вода прорвала защитные дамбы и затопила обширные территории, в том числе земли вокруг города Дордрехт. В более поздних исторических хрониках число погибших оценивали в десятки тысяч, однако современные исследователи считают эти цифры значительно преувеличенными. Они также не склонны объяснять трагедию только стихией: в значительной степени тяжелые последствия повлекла за собой деятельность человека.

«Гроте-Вард, огромная сельскохозяйственная территория в Голландии на границе с Северным Брабантом, действительно была затоплена в результате наводнения Святой Елизаветы. Из-за добычи торфа и соли почва проседала в течение длительного времени, превращая эту местность в своеобразную ванну. Когда 19 ноября 1421 года во время штормового прилива прорвалась плохо ухоженная дамба вблизи села Брук, морская вода потекла в Гроте-Вард. Хотя говорили о 72 селах, поглощенных водой, на самом деле Гроте-Вард насчитывал менее 30 сел и был домом около 22 000 человек. В Тильской хронике 1450-1455 годов отмечается: «Говорят, что утонуло 2000 человек», — отмечает National Geographic.

По данным современных исследований, первоначальный прорыв дамбы был относительно небольшим, поэтому у многих местных жителей было достаточно времени, чтобы покинуть опасную территорию. Однако затопления продолжались: в 1422 году прорвались дамбы на реке Мерведе, а в 1424-м произошло новое наводнение. Хотя количество погибших, вероятно, существенно преувеличено в хрониках, последствия катастрофы действительно были разрушительными. Земли Гроте-Вард стали непригодными для сельского хозяйства, а многие села — для жизни. Постепенно эта местность превратилась в пресноводную приливную дельту с бессчетными речными проливами и островами. Сегодня здесь расположен один из самых больших национальных парков Нидерландов – Бисбош.

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18 ноября 1626 года в Риме папа Урбан VIII освятил Собор святого Петра. Подробнее.

18 ноября 1859 года родился будущий руководитель правительства ЗУНР Кость Левицкий. Подробнее.

18 ноября 1918 года провозгласили независимость Латвийской Республики. Подробнее.

18 ноября 1928 года считают Днем рождения известнейшего мультперсонажа всех времен, эмблемы Уолта Диснея – Микки Мауса. В этот день на экраны вышел мультфильм «Пароходик Вилли». Подробнее.

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18 ноября 1935 года начался Варшавский процесс против членов Организации украинских националистов. Подробнее.

18 ноября 1978 года произошло самое массовое из задокументированных самоубийств в истории. В этот день цианид приняли 918 членов тоталитарной секты «Храм народов». Подробнее.

18 ноября 2007 года произошла трагедия на шахте имени Засядько в Донецке. Около трех ночи взорвался метан на глубине более километра, из-за чего погибли более 100 шахтеров. Подробнее.

Церковный праздник 18 ноября

18 ноября чтят память мученика Платона. Подробнее.

Народные приметы

Если 18 ноября выпал первый снег, то через 40 дней придет настоящая зима.

Если на калине больше ягод, чем обычно, зима будет снежной и суровой.

Если 18 ноября пошел дождь, то он будет идти несколько дней.

Чем сильнее ветер в этот день, тем более суровой будет зима.

Что нельзя делать 18 ноября

Нельзя злиться и жаловаться на судьбу.

Лучше воздержаться от важных встреч и подписания документов.

В этот день нельзя выбрасывать детские игрушки и вещи.