Сегодня 18 ноября 2025: какой праздник и день в истории

18 ноября – День сержанта Вооруженных сил Украины.

В мире – Всемирный день предотвращения сексуальной эксплуатации, насилия и жестокого обращения с детьми и исцеления от них, а также – Европейский день защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия.

Стартует Всемирная неделя осведомленности об антимикробной резистентности (или неделя осведомленности об антибиотиках).

Также сегодня День Микки Мауса.

18 ноября в истории

18 ноября 1626 года в Риме папа Урбан VIII освятил Собор святого Петра. Подробнее.

18 ноября 1859 года родился будущий руководитель правительства ЗУНР Кость Левицкий. Подробнее.

18 ноября 1918 года провозгласили независимость Латвийской Республики. Подробнее.

18 ноября 1928 года считают Днем рождения известнейшего мультперсонажа всех времен, эмблемы Уолта Диснея – Микки Мауса. В этот день на экраны вышел мультфильм «Пароходик Вилли». Подробнее.

18 ноября 1935 года начался Варшавский процесс против членов Организации украинских националистов. Подробнее.

18 ноября 1978 года произошло самое массовое из задокументированных самоубийств в истории. В этот день цианид приняли 918 членов тоталитарной секты «Храм народов». Подробнее.

18 ноября 2007 года произошла трагедия на шахте имени Засядько в Донецке. Около трех ночи взорвался метан на глубине более километра, из-за чего погибли более 100 шахтеров.

«Ефим Звягильский, будучи директором шахты Засядько много лет, превратил ее в самую кровавую шахту Украины — в ней погибло более 200 человек в разных авариях. При этом он остался непотопляемым человеком, посадить его или привлечь к ответственности было невозможно при всех властях, — рассказывал в проекте NV «Вспомнить все» донецкий журналист Денис Казанский. — Впрочем, родственники погибших понимали, куда идут работать их мужья и родители. Последствий ни для кого так и не было, родственникам раздали компенсации, кому даже дали квартиры. Люди, которые идут работать на шахту, знают, что там грубо нарушается техника безопасности, высокий уровень метана, и где-то в Германии такую ​​шахту давно бы закрыли. Но все равно идут туда работать в обмен на большую зарплату. При курсе 8 грн за доллар шахтеры получали около 10-12 тысяч гривен. Было расследование, признали виновными погибших при взрыве — будто бы кто-то там закурил».

Истинные причины трагедии, конечно, были другими. В первую очередь – проблема в самой шахте, которая была максимально опасной. Она имела очень значительную глубину – более 1000 метров, и спонтанные выбросы метана и угольной пыли здесь происходили неоднократно. Только во времена независимости Украины аварии с жертвами здесь случались в 1999-м, 2001-м, 2002-м, 2006-м.

«На других шахтах Донбасса шахтеров Звягильского называли смертниками», — отмечал Казанский.

<br />

Сразу после самой масштабной трагедии, унесшей жизни 101 шахтера, шахту планировали закрыть. Но так и не сделали этого.

«Именно эта шахта, еще с советских времен считавшаяся образцово-показательной, является наиболее прибыльной в угольной отрасли Украины. До 5% угля добывается именно здесь. Эксперты подсчитали, что прибыль на шахте за проданный уголь – 250 миллионов долларов ежегодно», — комментировало «по горячим следам» Би-Би-Си.

Получать доходы на крови шахтеров продолжили и российские оккупанты. В 2015 году, когда Донецк уже оказался под временным контролем российских захватчиков, на шахте снова произошел взрыв, унесший 33 жизни горняков. Только в 2023-м оккупационные власти заявили о закрытии нескольких шахт, в том числе – имени Засядько. Но это сделали не из беспокойства о жизни и здоровье шахтеров, а из-за глобального кризиса угольной отрасли, охватившего всю РФ в результате наложенных на страну санкций.

Церковный праздник 18 ноября

18 ноября чтят память мученика Платона. Подробнее.

Народные приметы

Если 18 ноября выпал первый снег, то через 40 дней придет настоящая зима.

Если на калине больше ягод, чем обычно, зима будет снежной и суровой.

Если 18 ноября пошел дождь, то он будет идти несколько дней.

Чем сильнее ветер в этот день, тем более суровой будет зима.

Что нельзя делать 18 ноября

Нельзя злиться и жаловаться на судьбу.

Лучше воздержаться от важных встреч и подписания документов.

В этот день нельзя выбрасывать детские игрушки и вещи.