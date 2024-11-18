Сегодня 18 ноября: какой праздник и день в истории

18 ноября – День сержанта Вооруженных сил Украины. В этот день 1626 года освятили главный собор Ватикана. В 1859-м родился будущий глава правительства ЗУНР Кость Левицкий. В 1918-м провозгласила независимость Латвия. В 1928-м вышел первый мультфильм с Микки Маусом. В 1935-м начался Варшавский процесс против членов ОУН. А в 1978-м произошло самое массовое самоубийство в истории.

Праздники и памятные даты 18 ноября

18 ноября – День сержанта Вооруженных сил Украины.

В мире – Европейский день защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия.

Также сегодня: День Микки Мауса.

18 ноября в истории

18 ноября 1626 года в Риме папа Урбан VIII освятил Собор святого Петра. Подробнее.

18 ноября 1859 года родился будущий руководитель правительства ЗУНР Кость Левицкий. Подробнее.

18 ноября 1918 года провозгласили независимость Латвийской Республики. Подробнее.

18 ноября 1928 года считают Днем рождения известнейшего мультперсонажа всех времен, эмблемы Уолта Диснея – Микки Мауса. В этот день на экраны вышел мультфильм «Пароходик Вилли». Подробнее.

18 ноября 1935 года начался Варшавский процесс против членов Организации украинских националистов. Судили 12 молодых людей, в том числе студента Львовской политехники и краевого проводника ОУН 26-летнего Степана Бандеру. Их всех обвиняли в подготовке покушения и убийстве министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого.

Перацкий внедрял на захваченных поляками украинских землях политику пацификации («умиротворения»). В ходе специальной конференции ОУН в Берлине (в апреле 1933 года) приняли решение о его убийстве. В этом совещании участвовал и Степан Бандера. Но сам план покушения разрабатывал Роман Шухевич. Осуществляли его под руководством Бандеры и Николая Лебедя. А непосредственным исполнителем стал член ОУН Григорий Мацейко. Перацкого планировали взорвать, однако бомба не сработала. Тогда Мацейко пришлось стрелять – он застрелил Перацкого, когда тот обедал в Варшаве. А потом смог сбежать с места и оторваться от преследования. Убийца выехал сначала в Чехословакию, а дальше – за океан. Остальную жизнь Мацейко провел в Южной Америке. А вот организаторов успешного покушения арестовали и судили.

Степана Бандеру задержали еще за день до операции – при переходе польско-чешской границы. Других фигурантов дела – в разное время и в разных локациях. Их причастность к планированию убийства Перацкого доказали благодаря архиву члена руководства ОУН Емельяна Сеника. Этот архив изъяла местная полиция в Праге и передала необходимые документы польским следователям. В результате судебного процесса, который длился менее двух месяцев, всех обвиняемых признали виновными. Кроме причастности к убийству им еще и инкриминировали участие в «организации, которая поставила цель оторвать от польского государства его юго-восточные территории».

Троих ОУНовцев приговорили к смертной казни: Бандеру – как заказчика убийства и Николая Лебедя – как организатора. Третьим был Ярослав Карпинец, изготовивший бомбу (несмотря на то, что та не сработала). Впоследствии им троим заменили казнь на пожизненное заключение. Другим подсудимым вынесли разные приговоры – от семи лет тюрьмы до пожизненного. Однако никто из участников Варшавского процесса не отбыл свой срок полностью – они все освободились после вторжения в Польшу в 1939 году нацистских и советских войск.

18 ноября 1978 года произошло самое массовое из задокументированных самоубийств в истории. В этот день цианид приняли 918 членов тоталитарной секты «Храм народов». Подробнее.

Церковный праздник 18 ноября

18 ноября чтят память мученика Платона. Подробнее.

Народные приметы

Если 18 ноября выпал первый снег, то через 40 дней придет настоящая зима.

Если на калине больше ягод, чем обычно, зима будет снежной и суровой.

Если 18 ноября пошел дождь, то он будет идти несколько дней.

Чем сильнее ветер в этот день, тем более суровой будет зима.

Что нельзя делать 18 ноября

Нельзя злиться и жаловаться на судьбу.

Лучше воздержаться от важных встреч и подписания документов.

В этот день нельзя выбрасывать детские игрушки и вещи.