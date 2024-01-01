Сегодня 1 января: какой праздник и день в истории

1 января – Новый год и День всемирных молитв о мире. 1 января 1909 года родился Степан Бандера. В 1919-м Директория УНР провозгласила автокефалию Православной церкви. В 1942-м году в Вашингтоне союзники по антигитлеровской коалиции подписали Декларацию Объединенных Наций.

Праздники и памятные даты 1 января

1 января – Новый год.

Также сегодня – День всемирных молитв о мире и День общественного достояния.

Еще отмечают: День «Слава Богу, сегодня понедельник», День коктейля «Кровавая Мэри», День дарения яблок, День похмелья.

1 января в истории

1 января 45 года до нашей эры вступил в силу календарь, который мы называем юлианским. Разработал его не лично римский правитель Юлий Цезарь, а по его поручению египетский математик Созиген. Цезарю приписывают такую шутку по поводу необходимости ввести календарь: «Римляне всегда побеждают, но никогда не знают, когда это произошло». Подробнее.

1 января 1622 года канцелярия Папы Римского официально признала 1 января началом года. До этого момента новый год отсчитывали с 25 марта.

1 января 1909 года в селе Ивано-Франковской области родился ужас россиян — лидер ОУН Степан Бандера. Он рос в семье греко-католического священника Андрея Бандеры. И с самого детства был погружен в процессы государственного строительства. Ведь отец Степана был послом в парламенте Западноукраинской Народной Республики — Украинском Национальном Совете и активно участвовал в политической и общественной жизни времен Украинской революции 1917-1921 годов. Начало общественной и политической деятельности Степана Бандеры не выдавало в нем будущего лидера воинственной организации, проводящей политические убийства и ведущей партизанскую войну.

Получив среднее образование, в конце 1920-х Бандера работал в читальне «Просвіти», вел общественный театрально-любительский кружок и хор. Он активно занимался спортом и музыкой. Однако при этом параллельно уже присоединился к проведению учений подпольной Украинской военной организации. В УВО он сначала получил назначение в разведку, а затем – в отдел пропаганды. В 1929 году Бандера стал одним из первых членов Организации украинских националистов в Западной Украине. Благодаря своим организаторским способностям, быстро продвигался в подпольной иерархии ОУН. В начале 1930-х он руководил технико-издательским отделом и отделом доставки подпольных изданий из-за границы, а также сам писал материалы для сатирического журнала «Гордость нации», выходившего в Праге. В эти же годы начинаются аресты ОУНовца. С 1930-го по 1933-й Бандеру арестовывали пять раз. Это только подкрепляло его репутацию убежденного деятеля ОУН. Так что уже в середине 1933-го Бандера стал краевым проводником ОУН и краевым комендантом УВО на западноукраинских землях.

Он поддерживал тесные связи с Проводом ОУН, общался с Евгением Коновальцем, часто бывал за границей. В середине 1930-х ОУНовцы на Западной Украине под руководством Бандеры перешли от пропагандистских акций и военной подготовки к террористическим акциям. Они совершили три политических убийства, самое знаменитое из которых – убийство министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого. Оно стало ответом на кровавые акции «пацификации» украинцев, которые проходили под руководством Перацкого. За день до этого убийства Бандеру арестовала польская полиция, но его участие в акции уже не было нужно – организационно все было готово. В дальнейшем проводник ОУН находился под следствием и в тюрьмах Львова, Кракова и Варшавы. Во время Варшавского процесса выступил с рядом ярких речей, придавших популярность движению ОУН. Бандеру и других обвиняемых приговорили к смертной казни, но заменили ее на пожизненное заключение. Пожизненным оно не стало из-за начала Второй мировой войны и вторжения немцев и советской армии в Польшу. Тюремная администрация и стража эвакуировались, а заключенные вышли на свободу. Из оккупированной Польши Бандера переехал в Италию, там он женился и работал в местной станице. Следующий виток в его политической и подпольной деятельности наступил в 1939 году, когда советский агент Судоплатов убил лидера ОУН Евгения Коновальца. По завещанию Коновальца ОУН должен был возглавить Андрей Мельник, но смерть руководителя организации привела к ее расколу. Молодые выходцы из Западной Украины были настроены на решительные действия, а не на выжидательную тактику, которую пропагандировал Мельник. В результате образовался Революционный провод ОУН, который возглавил Бандера. Сейчас две разные ветви ОУН историки обозначают как «ОУН-Б» (бандеровцы) и «ОУН-М» (мельниковцы).

В первые дни немецко-советской войны Провод ОУН провозгласил восстановление Украинского государства во Львове. Это, разумеется, шло в разрез с планами Гитлера, и он поручил гестапо ликвидировать «заговор украинских самостийников». Бандеру вновь арестовали – 5 июля 1941 года. После этого несколько лет он находился в концлагере «Заксенхаузен» – среди наиболее важных узников Рейха. Там его содержали в гораздо лучших условиях, чем обычных узников концлагерей – с прицелом на дальнейшее «использование». Это «использование» попыталось осуществить в момент отступления немецкой армии – в конце 1944-го. Бандере и ОУНовцам немцы предлагали объединиться с отрядами генерала Власова и воевать против Москвы. Но, проведя совещание с участием Мельника и Павла Скоропадского, украинские националисты отвергли это предложение. При этом они продолжали борьбу против советских оккупантов отдельно от нацистов – и в том числе после завершения Второй мировой. В начале 1950-х Бандера попытался уйти с поста руководителя Провода ОУН-Б, но это не подтвердили члены организации. Он оставался проводником организации до самой своей смерти. В послевоенные годы Бандера, за которым советская власть объявила настоящую охоту, вынужден был скрываться, менять места жительства и отказаться от своего настоящего имени.

Это помогло – но не надолго. В 1954-м семья Бандеры поселилась в Мюнхене, чтобы его дочь могла нормально учиться. Там его и обнаружили советские агенты. 15 октября 1959 года Бандеру убил советский агент Богдан Сташинский, выстрелив в лидера ОУН струей раствора цианида калия.

1 января 1919 года Директория УНР провозгласила автокефалию Православной церкви в УНР. Для этого приняли соответствующий закон – «О высшем правительстве Украинской автокефальной православной церкви». Он определял, что верховная церковная власть в Украине лишается какой-либо зависимости от Всероссийского патриарха и переходит ко Всеукраинскому церковному собору. Также приняли решение о формировании независимого Украинского церковного синода. Содержать автокефальную украинскую церковь планировали за средства госбюджета.

«Закон «О высшем правительстве Украинской автокефальной православной церкви» стал одним из первых законодательных актов Директории по прибытии в Киев. Он стал серьезным толчком для развития процессов создания украинской национальной православной церкви и лишения ее влияния РПЦ, начавшихся после февральской революции 1917 года», – отмечают в Украинском институте национальной памяти.

Но нормально построить национальную церковь возможности не было. Уже в конце января – начале февраля 1919 года правительство Директории покинуло Киев. Однако дело церковного строительства имело продолжение — в октябре 1921 года Первый Всеукраинский православный церковный собор провозгласил создание Украинской автокефальной православной церкви и избрал ее митрополитом Василия Липковского.

1 января 1942 года президент США Франклин Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, посол СССР в США Максим Литвинов и представители оккупированных Германией европейских государств подписали Декларацию Объединенных Наций.

К ней также присоединились представители Китая и латиноамериканских республик. Подписание состоялось в Вашингтоне во время визита Черчилля. Декларация определяла, что каждое из правительств-подписантов обязано направлять все свои военные и экономические средства против стран Оси, с которыми в настоящее время страна ведет войну (это освобождало СССР от необходимости воевать с Японией). Также каждая страна-участница давала гарантии, что не подпишет с врагом сепаратного мира. Этот альянс в дальнейшем стали именовать Объединенными Нациями.

1 января 1992 года Ирак признал независимость Украины.

Церковный праздник 1 января

1 января – Обрезание Господне. Христиане чтят память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Василий Великий родился около 330 года в Кесарии. Получил отличное образование, завершив его в Афинах. О нем говорили, что он так изучил все, как другой не изучает одного предмета. Василий Великий был философом, филологом, оратором, юристом, естествоиспытателем, имел глубокие знания в медицине. В Афинах сдружился с Григорием Богословом, с которым дружил всю жизнь. Вернувшись в Кесарию, Василий почти сразу вступил на путь аскетической жизни. Он принял крещение и стал чтецом. После поездки на Восток поселился на берегу реки Ирис. Вокруг него собирались монахи. Сюда же Василий привлек своего друга Григория Богослова. Они вместе изучали труды толкователей Священного Писания и создавали собственные письменные работы. В 362 году Василий вернулся в Кесарию, где в 362 году был рукоположен в сан дьякона, а в 364 – пресвитера. В 370 году стал епископом. Активно противостоял ереси ариан. А те повсюду преследовали святого, угрожая разорением, изгнанием, пытками и смертью. Умер святой в возрасте 49 лет своей смертью.

Народные приметы

Если 1 января утром первым встретить мужчину, это принесет удачу и благополучие на весь год.

Если ночью сильный ветер – будет хороший урожай фруктов.

Что нельзя делать 1 января

Нельзя делать грязную и тяжелую работу.

Нельзя убирать дома и заниматься хозяйством.