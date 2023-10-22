Сегодня 22 октября: какой праздник и день в истории

22 октября год назад в Харьковской области начались веерные отключения электричества. В 1995-м состоялась интронизация патриарха Киевского (УПЦ КП) Филарета. В 1962-м во время Карибского кризиса президент США Джон Кеннеди объявил воздушную и морскую блокаду Кубы. В 1937-м агенты НКВД арестовали митрополита Киевского и всея Украины Василия Липковского. В 1797-м французский воздухоплаватель Андре-Жак Гарнерен совершил первый в истории человечества прыжок с парашютом.

Праздники и памятные даты 22 октября

22 октября – День свекрови и тещи (отмечают в четвертое воскресенье октября). В этом году он совпадает с Международным днем защиты нервной системы мужчин от насилия со стороны женщин.

В мире: Всемирный день людей с недостатками речи, Международная неделя профилактики отравлений свинцом, День Фехнера (посвященный Густаву Теодору Фехнеру – немецкому ученому, одному из основателей психофизики), День австрийского игристого вина и Международный день Caps Lock.

22 октября в истории

22 октября 1797 года французский воздухоплаватель Андре-Жак Гарнерен совершил первый в истории человечества прыжок с парашютом. Он прыгал с воздушного шара с высоты около 1 км над парижским парком Монсо. Над собственной конструкцией парашюта Гарнерен начал работать по очень практическим соображениям: когда планировал побег из плена. В венгерской тюрьме он провел три года, но освободился все же без парашюта. Однако идею решил все же воплотить в жизнь – и в 1797 году это ему удалось. Парашют Гарнерена, конечно, отличался от привычных нам современных аналогов. Он больше походил на маленький воздушный шар.

Под куполом была специальная корзина, где и находился парашютист. Эта конструкция крепилась веревкой к большому воздушному шару. Поднявшись на высоту около 1 км, Гарнерен перелез в корзину парашюта и перерезал веревку. Спуск на землю завершился удачно – почти без травм. Парашютизмом Гарнерен занимался всю дальнейшую жизнь и даже «подсадил» на него свою семью. 12 октября 1799 года с парашютом прыгнула супруга изобретателя Жанна-Женевьева. Она стала первой женщиной, которая на такое решилась. Парашютисткой стала и его племянница Элиза. За 20 лет, начиная с 1815-го, она совершила 39 прыжков.

22 октября 1937 года агенты НКВД арестовали митрополита Киевского и всей Украины Василия Липковского.

Липкивский возглавлял украинскую церковь со времен провозглашения ее автокефалии первым Всеукраинским церковным собором (с 1921 года). Тогда участники собора признали неканоническим переход Киевской церкви под верховенство Московского патриархата в 1686 году (что уже в 2018-м признал и Вселенский патриархат, принимая решение об автокефалии для украинской церкви). На том же соборе единогласно избрали митрополита. Василий Липкивский происходил из семьи священнослужителей, всю жизнь посвятил церкви и имел хорошее образование. Он пользовался большим авторитетом у населения. Но независимую украинскую церковь в советском государстве сразу подвергли притеснениям. Изначально большевики надеялись просто «расколоть» ее, создавая альтернативные течения. А когда этот план провалился, прибегли к репрессиям. Имущество и храмы конфисковали, епископов арестовывали. Дважды еще до 1937 года арестовывали и самого митрополита. Кроме того, власти давили и на тех церковных деятелей, которых еще не посадили в тюрьму. Поэтому на втором Всеукраинском церковном соборе, который провели осенью 1927-го, те, кого еще не репрессировали, понадеялись спасти и себя и церковь, а потому выполнили требования власти — освободили Липковского от «митрополичьего служения». Это, конечно, делу не помогло. Уже через два года советские власти объявили УАПЦ «одним из звеньев антисоветского подполья» и распустили церковь. Липковский же провел последние годы жизни под постоянным наблюдением спецслужб. Он жил в нищете, но не прекращал работать и успел написать и даже спасти, передав на Запад, «Историю Украинской православной церкви». Для потомков документ сохранила украинская эмиграция. В сентябре 1937-го Василия Липковского пригласили возглавить Украинскую церковь в Канаде, но это уже не было ему суждено. После ареста 22 октября особая тройка при Киевском управлении НКВД приговорила его к расстрелу за антисоветскую агитацию. Его казнили 27 ноября 1937 года в Киеве. В 1997-м Собор УАПЦ канонизировал Василия Липковского и других церковных мучеников 1920-30-х годов. День их памяти – 27 ноября.

22 октября 1962 года президент США Джон Кеннеди обратился к американскому народу (и советскому правительству) в телевизионном выступлении.

Он подтвердил, что американская разведка обнаружила присутствие советских ракет на Кубе и объявил военно-морскую блокаду. Этому предшествовали почти два месяца постепенного обострения кризиса, вошедшего в историю как Карибский. Во время него человечество находилось максимально близко к возможности массового уничтожения из-за ядерной войны.

Началось все с того, что в 1962 году правительство Кубы обратилось в СССР с просьбой о военной помощи, чтобы защититься от попыток США свергнуть правительство Фиделя Кастро (кто к кому действительно обращался и были ли такие попытки – это отдельная история). Результатом стало решение руководства СССР разместить на Кубе ядерное оружие. Операцию, получившую название «Анадыр», проводили в условиях максимальной секретности, маскируя под военные учения в почти противоположной части земного шара – на севере. Даже советские военные, которых доставляли на Кубу, не знали, куда они плывут. Поэтому советские войска и вооружение на Кубе обнаружили только по факту, когда их деятельность там стала очевидной для внешнего наблюдения. Кстати, выдала советское присутствие изначально отнюдь не военная техника. Первое, что отметили консультанты ЦРУ – это… футбольные поля. Местные ведь в футбол не играли – только в бейсбол. Заметив футбольное поле, специалист определил возможное местонахождение советской военной базы. Разведывательные полеты в начале сентября подтвердили военную активность на острове, но еще не предоставили доказательств наличия там ядерного оружия. Затем в полетах разведывательно авиации над Кубой сделали паузу — чтобы не усугублять конфликт.

К концу сентября обе палаты Конгресса США приняли резолюцию, дающую президенту право использовать вооруженные силы против Кубы. 4 октября Конгресс рекомендовал начать интервенцию на Кубу. Кеннеди же не торопился с радикальными решениями, предполагая в таком случае эскалацию конфликта по всему земному шару. Впоследствии вопрос интервенции поднялся сам собой, когда на острове обнаружили советское ядерное оружие.

Окончательные доказательства нахождения на Кубе советских ракет появились после полета над островом американского самолета «U-2». Полет состоялся 14 октября, а 15-го аналитики ЦРУ проанализировали отснятую пленку и окончательно установили, что на фото — баллистические ракеты средней дальности Р-12 (SS-4 по классификации НАТО). Кеннеди эти фотографии показали утром 16 октября. И с этого момента полеты над Кубой проходили уже до шести раз в день.

Так как ядерное оружие уже было на Кубе, ни о какой интервенции речь идти не могла. Так что президент США прибег к другому шагу – морской блокаде. Решение ввести ее в США приняли вечером 20 октября. При этом и здесь сделали все, чтобы «не провоцировать Союз», ведь блокада по международному праву – акт войны. Поэтому ее решили назвать «карантином». Именно о введении «карантина» Кеннеди и заявил в своем обращении. Президент сообщил, что вокруг берегов Кубы устанавливают карантинную зону в 500 морских миль. Цель ее создания – недопущение поставок вооружений. Предусматривался обыск всех кораблей, направлявшихся на остров. «Карантин» начинал действовать с 10 утра 24 октября. Кубу оцепили 180 кораблей ВМС США. Войска НАТО и стран Варшавского договора перевели в состояние постоянной готовности. А руководитель СССР Никита Хрущев заявил, что блокада незаконна и любой корабль под советским флагом будет ее игнорировать. И пригрозил ответными ударами. Мир оказался на пороге полномасштабной и, вероятно, ядерной войны.

22 октября 1995 года состоялась интронизация патриарха Киевского и всея Руси-Украины (УПЦ КП) Филарета.

Его избрали патриархом на Всеукраинском поместном соборе. К этому моменту Филарет прошел долгий путь. В сан митрополита его возводил патриарх Алексий еще в 1968 году. Филарет был активным деятелем Русской православной церкви и занимал разные церковные должности в различных республиках СССР. После смерти патриарха Пимена в 1990 году митрополита Филарета даже избрали местоблюстителем на московский патриарший престол. Он председательствовал на Поместном соборе РПЦ летом того же года. Однако с развитием процессов распада СССР Филарет взялся за формировании Украинской церкви. Именно он инициировал обращение к новоизбранному (в июне 1990 года) патриарху Московскому Алексию II о предоставлении УПЦ самостоятельности в управлении. И получил позитивное заключение по этому поводу. 25-27 октября 1990 года Архиерейский собор РПЦ предоставил УПЦ самостоятельность и независимость в управлении. А митрополита Филарета украинское епископство единогласно избрало предстоятелем Украинской православной церкви с титулом митрополит Киевский и всея Украины.

После провозглашения независимости Украины в 1991 году по инициативе Филарета провели Всеукраинский поместный собор УПЦ. На нем приняли решение об автокефалии Украинской православной церкви. Однако уже на это РПЦ, конечно, не согласилась. Алексий II распорядился созвать в Харькове альтернативный собор, где избрали другого митрополита Киевского – Владимира (Сабодана). Филарет, конечно, отказался признавать Владимира. Часть деятелей УПЦ, которая откололась от РПЦ во время этих событий, в июне 1992-го приняла участие во Всеукраинском поместном соборе. На нем провозгласили объединение с Украинской автокефальной православной церковью – в Украинскую православную церковь (Киевского патриархата). Патриархом Киевским и всея Руси-Украины на этом же соборе избрали митрополита Мстислава (Скрипника). А Филарет стал его заместителем. После смерти Мстислава Филарет вновь не стал главой церкви. Патриархом 21 октября 1993 года избрали Владимира (Романюка). Есть многочисленные свидетельства о конфликте между новым патриархом и его заместителем Филаретом. Владимир пробыл патриархом совсем недолго – он скончался якобы от сердечного приступа 14 июля 1995 года. После смерти патриарха Владимира Всеукраинский поместный собор избрал патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филарета.

Он возглавлял УПЦ (КП) на протяжении всех последующих лет ее существования и продолжал добиваться признания автокефалии Украинской церкви. Это произошло с предоставлением Украинской церкви томоса об автокефалии Вселенским патриархом. 15 декабря 2018 года на признанном Вселенским патриархатом поместном соборе УПЦ (КП) и УАПЦ объединились в Православную церковь Украины. Именно ей патриарх Варфоломей предоставил автокефалию. На том же соборе предстоятелем ПЦУ избрали митрополита Епифания. Филарет свою кандидатуру не выдвигал. Сразу после собора, 22 декабря 2018 года, он дал интервью «Радио Свобода», в котором заявил, что его заставили отказаться от должности главы ПЦУ. Однако в то время Филарет говорил, что ему это было не очень сложно сделать.

«Цель моя – создать единую в Украине православную церковь. Не превозносить себя, а достичь цели, которую я поставил с самого начала. И ради этой цели, то есть ради единой украинской православной церкви, я уступил это. Если бы я не уступил, мы бы не достигли объединения и не получили томос об автокефалии украинской церкви», — сказал Филарет.

Он получил статус Почетного патриарха ПЦУ. И на этом история, казалось, должна была завершиться. Но на самом деле только началась новая и очень странная ее глава. Достигнув якобы цели всей своей жизни – создания единой и независимой Украинской церкви, Филарет сам отказался от нее из-за того, что остался без власти в новой структуре. Уже в мае 2019-го он собрал пресс-конференцию, на которой заявил, что отказался от должности руководителя вновь созданной ПЦУ с условием, что реально и дальше будет руководить ею как патриарх «внутри Украины», а Епифаний якобы должен представлять ПЦУ только во «внешней политике». Филарет требовал выполнения каких-то устных договоренностей на этот счет. А затем созвал экстренное совещание клириков Киевской епархии ПЦУ, где, по данным источников, анонсировал проведение Поместного собора для восстановления УПЦ (КП). В 2020 году Филарет отозвал свою подпись под документом об Объединительном соборе, где провозглашались создание ПЦУ и ликвидация УПЦ КП. После чего на заседании синода ПЦУ решили остановить полномочия Филарета в синоде. В 2023 году Филарет продолжает называть себя Святейшим патриархом Киевским и всея Руси-Украины.

На сайте УПЦ (КП) регулярно обновляется новостная лента о его участии в различных встречах и мероприятиях, а также проведении богослужений во Владимирском кафедральном соборе в Киеве.

22 октября 2022 года в Харьковской области начались веерные отключения электричества. О необходимости введения ограничений из-за последствий массированных ракетных ударов по объектам энергетики сообщило Укрэнерго. Накануне отключать начали Киев, Киевскую, Черниговскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Церковный праздник

22 октября по новому церковному календарю в Украине чтят память равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца. Он жил во II столетии и был епископом города Иераполь в Малой Азии. При его жизни большинство населения города составляли язычники. Когда Аверкий молился о спасении их душ, ему явился ангел и велел сокрушить идолов в языческом капище. Он сделал это, за что язычники захотели убить Аверкия. Тогда Аверкий сам явился на их собрание и разоблачил грехи неверных. Во время этого собрания Аверкий изгнал бесов из трех юношей. Увидев это чудо, иерапольцы попросили святителя научить их христианской вере, а затем приняли крещение. После этого святитель отправился в соседние города, где проповедовал и исцелял больных. Он побывал в Сирии, Киликии, Месопотамии, Риме. За свои труды Аверкий назван равноапостольным. После возвращения домой он жил набожной и добродетельной жизнью, умер в 193 году.

Народные приметы

Если 22 октября нет дождя, следующий год будет неурожайным.

Если пошел сильный ливень — еще долго будет дождить.

Ясный и солнечный день – к похолоданию.

Что нельзя делать 22 октября

День неудачный для домашних дел и уборки.

Нельзя скандалить и ругаться.