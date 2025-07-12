Зачем россиянам Меловое на Харьковщине; продвижение оккупантов к Боровой

Зачем россияне упорно штурмуют вблизи Мелового на Харьковщине – у аналитиков есть разные версии. Купянск блестит на солнце от оптоволокна. Враг использует жару и уничтожает урожай на Харьковщине. «Русские сдаются» — уже даже роботам. О главных событиях войны в Харьковской области и не только за неделю — далее в обзоре медиагруппы «Объектив».

Коротко о ситуации на фронте

Десятки боев за сутки шли на севере Харьковщины в течение недели. По сводкам Генштаба, наиболее «горячими» стали минувшие выходные. Командование ВСУ информировало о двадцати четырех боях на Юго-Слобожанском направлении в сводке седьмого июля. О еще девятнадцати — восьмого. В дальнейшем интенсивность несколько упала, но все равно оставалась высокой. Кроме «традиционных» боев за Волчанск, россияне значительно повысили активность в приграничье Купянского района и на плацдарме вблизи Двуречной. Регулярно в сводках Генштаба фигурировали села Амбарное, Красное Первое, Каменка, Кутьковка и Западное. Впрочем, продвижений врага в этих локациях ни украинские, ни международные команды осинтеров не зафиксировали. В то же время, десятого июля, аналитики Deep State сообщили, что враг продвинулся в сторону Боровой — в районе Зеленого Гая и Боровской Андреевки. На следующий день эту информацию подтвердили и в Институте изучения войны, ссылаясь на геолокационные кадры.

Из Мелового — на Купянск или на Бурлук?

Едва ли не самые острые бои разворачиваются на приграничье Купянщины. Там оккупанты неделю назад ворвались в село Меловое. А теперь штурмуют в сторону Абмарного. Однако даже микроскопический блицкриг россиянам, похоже, в очередной раз не удался.

«Враг пытался продвинуться в направлении села Амбарное, но был остановлен. Затем он двигался в направлении села Хатнее, но также был остановлен. На данный момент СОУ на том участке обстановку стабилизировали, дальнейшего продвижения вражеских войск нет», – сообщил спикер ОТУ «Харьков» Павел Шамшин.

Первые неудачи оккупантов не остановили — о попытках штурмовать в сторону Амбарного защитники сообщали почти ежедневно в течение недели. У аналитиков разнятся версии относительно того, в чем может заключаться замысел российского командования.

«Если мы рассматриваем возможность дальнейшего расширения плацдарма на Осколе и знаем о вторжении в районе Волчанска, то напрашивается оперативное решение – синхронизированный удар на Великий Бурлок. 44-й корпус перебросил сюда 128-ю бригаду и противник смог на направлении на Великий Бурлок вклиниться до 4,5 км в наше приграничье. Одновременно с плацдармом 6-я общевойсковая армия активизировала атакующие штурмовые действия в направлении на Путниково и Кутьковку. Это как раз туда по дороге на Великий Бурлук. Очевидно, что противник прощупывает оборону и на Волчанском направлении. Это решение оно напрашивается, просто исходя из динамики развития ситуации, включая Купянское направление. Это с точки зрения, скажем так, последовательности решения задач оперативного характера командованием противника — какие приоритеты оно выберет. Потому что 6-я армия, насколько я понимаю, в основном нацелена на Купянск», – отметил Обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец.

Другую версию относительно возможных планов оккупантов высказал коллега Машовца Александр Коваленко. Он считает, что наступлением на Великий Бурлук, как и другими атаками в различных приграничных локациях отвлекают и растягивают силы защитников Украины. Однако у появления россиян у Мелового есть и практическая цель — улучшить обеспечение группировки, которая наступает на Купянск с севера

Купянск разрушили на 95%

Сравнивая события, разворачивающиеся на Харьковщине, с ситуацией на Донбассе, в ОСУВ «Хортица» отмечают, что все же захват Купянска не является главным приоритетом врага. Впрочем, самому прифронтовому городу от такой «не приоритетности» отнюдь не легче. По данным Купянской РГА, по состоянию на десятое июля в райцентре оставалось около тысячи трехсот жителей. На левобережье Оскола — примерно такое же количество. Сообщения о раненых и погибших от российских обстрелов и ударов FPV-дронов на Купянщине ХОВА, полиция и прокуратура публикуют фактически ежедневно.

Харьковщина пылает: РФ целится по лесам и полям с урожаем

С наступлением жары российские удары все чаще направлены на уничтожение лесов и полей с урожаем на Харьковщине. На этой неделе ГСЧС информировала о десятках пожаров в природных экосистемах за сутки. Самый масштабный пожар бушевал в прифронтовом Боровском лесничестве. Также выгорели несколько полей с пшеницей и ячменем в разных районах области. И это не случайность, убеждены в ХОВА.

Роботы взяли в плен россиян на Харьковщине

Впервые в истории украинские роботы взяли в плен оккупантов. Это произошло на Харьковщине, сообщила Третья штурмовая бригада. Операцию провели без потерь и без участия пехоты. Для штурма российских позиций использовали только дроны и роботизированные комплексы. Во время атаки, когда к разрушенному блиндажу уже приближался следующий робот, россияне написали на бумажке: «Мы хотим сдаться» и разместили ее так, чтобы увидела камера дрона. Дроны сопроводили их к позициям ВСУ. Укрепления и лесополоса перешли под контроль защитников Украины.

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