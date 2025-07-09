Впервые в истории: на Харьковщине роботы ВСУ взяли оккупантов в плен (видео)

Бойцы 3-й ОШБр провели на Харьковщине операцию без потерь и пехоты. Воины задействовали только дроны и наземные роботизированные комплексы.

Защитники утверждают: эта операция беспрецедентна, и такое делали впервые в истории.

«Так, вражеские фортификации атаковали FPV и НРК-камикадзе. К разрушенному блиндажу уже приближался следующий робот, когда противник во избежание подрыва объявил о капитуляции», — рассказали воины 3-й ОШБр.

В частности, на куске бумаги оккупанты написали: «Мы хотим сдаться». Россиян взяли в плен, их вывели с помощью дронов, рассказали воины 3-й ОШБр.

Отмечается, что зачищенные укрепления и лесополосы уже заняли украинские военные.

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Видео: 3 ОШБр