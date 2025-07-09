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Вперше в історії: на Харківщині роботи ЗСУ взяли окупантів у полон (відео)

Фронт 13:18   09.07.2025
Вікторія Яковенко
Вперше в історії: на Харківщині роботи ЗСУ взяли окупантів у полон (відео) Скриншот

Бійці 3-ї ОШБр провели на Харківщині операцію без втрат та піхоти. Воїни задіяли лише дрони та наземні роботизовані комплекси.

Захисники стверджують: ця операція – безпрецедентна, і таке робили вперше в історії.

«Так, ворожі фортифікації атакували FPV та НРК-камікадзе. До зруйнованого бліндажа вже наближався наступний робот, коли противник, аби уникнути підриву, оголосив про капітуляцію», – розповіли воїни 3-ї ОШБр.

Зокрема, на шматку паперу окупанти написали: «Мы хотим сдаться». Росіян взяли у полон, їх вивели за допомогою дронів, розповіли воїни 3-ї ОШБр.

Зазначається, що зачищені укріплення та лісосмугу зайняли вже українські військові.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика

Відео: 3 ОШБр

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2025 в 13:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 3-ї ОШБр провели на Харківщині операцію без втрат та піхоти. Воїни задіяли лише дрони та наземні роботизовані комплекси.".