Вперше в історії: на Харківщині роботи ЗСУ взяли окупантів у полон (відео)
Скриншот
Бійці 3-ї ОШБр провели на Харківщині операцію без втрат та піхоти. Воїни задіяли лише дрони та наземні роботизовані комплекси.
Захисники стверджують: ця операція – безпрецедентна, і таке робили вперше в історії.
«Так, ворожі фортифікації атакували FPV та НРК-камікадзе. До зруйнованого бліндажа вже наближався наступний робот, коли противник, аби уникнути підриву, оголосив про капітуляцію», – розповіли воїни 3-ї ОШБр.
Зокрема, на шматку паперу окупанти написали: «Мы хотим сдаться». Росіян взяли у полон, їх вивели за допомогою дронів, розповіли воїни 3-ї ОШБр.
Зазначається, що зачищені укріплення та лісосмугу зайняли вже українські військові.
Увага! У відео присутня ненормативна лексика
Відео: 3 ОШБр
Читайте також: ЗСУ: 134 БпЛА знищили українські захисники на півночі Харківщини
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: 3 ОШБр, війна, окупанти, робот, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вперше в історії: на Харківщині роботи ЗСУ взяли окупантів у полон (відео)»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2025 в 13:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 3-ї ОШБр провели на Харківщині операцію без втрат та піхоти. Воїни задіяли лише дрони та наземні роботизовані комплекси.".