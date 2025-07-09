ЗСУ: 134 БпЛА знищили українські захисники на півночі Харківщини
Фото: Генштаб ЗСУ
Про втрати ворога на півночі Харківської області поінформували 9 липня в ОТУВ “Харків”.
“Минулої доби російські окупанти нанесли: 5 авіаційних ударів із застосуванням 8 КАБів і 8 НАРів, також здійснили 629 обстрілів позицій наших військ, з них 151 удар дронами-камікадзе. Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів. Так, за минулу добу ворог втратив 91 особу, з них 25 – безповоротними“, – уточнили в ОТУВ “Харків”.
Також Сили оборони знищили 165 одиниць озброєння та військової техніки: два танки, артсистему, 11 авто, 134 БпЛА, 94 укриття, місце для зберігання паливно-мастильних матеріалів та 14 стартових майданчиків для запуску безпілотників.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2025 в 11:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про втрати ворога на півночі Харківської області поінформували 9 липня в ОТУВ “Харків”.".