ЗСУ: 134 БпЛА знищили українські захисники на півночі Харківщини

Про втрати ворога на півночі Харківської області поінформували 9 липня в ОТУВ “Харків”.

“Минулої доби російські окупанти нанесли: 5 авіаційних ударів із застосуванням 8 КАБів і 8 НАРів, також здійснили 629 обстрілів позицій наших військ, з них 151 удар дронами-камікадзе. Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів. Так, за минулу добу ворог втратив 91 особу, з них 25 – безповоротними“, – уточнили в ОТУВ “Харків”.

Також Сили оборони знищили 165 одиниць озброєння та військової техніки: два танки, артсистему, 11 авто, 134 БпЛА, 94 укриття, місце для зберігання паливно-мастильних матеріалів та 14 стартових майданчиків для запуску безпілотників.