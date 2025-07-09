Міг допомагати ворогові з наступом на Ізюмському напрямку – судитимуть хлопця

У роботі на ворога підозрюють 22-річного хлопця, який був різноробочим на сільськогосподарському підприємстві в Ізюмському районі.

За даними слідства, через ТГ-канал він передавав ворогові інформацію щодо дислокації ЗСУ. Куратор, пишуть у Харківській облпрокуратурі, обіцяв за цю грошову винагороду.

“Під виглядом робочих поїздок фігурант пересувався територією Харківського регіону, фіксував локації підрозділів ЗСУ, позначав їхнє місцезнаходження на мапах Google та надсилав координати ворогу. Найбільше уваги зловмисник приділяв військовим об’єктам на Ізюмському напрямку”, – зазначають правоохоронці.

Адже ці дані окупанти планували використовувати не лише для обстрілів, а й для організації наступу на Ізюмському напрямі. Затримали ймовірного зрадника у Харкові – до міста він їздив на побачення зі своєю дівчиною.

“Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Наразі слідство вже завершено. Обвинувальний акт направлено на розгляд Шевченківського районного суду м. Харкова”, – уточнили у прокуратурі.