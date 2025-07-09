Live
  • Ср 09.07.2025
  • Харків  +34°С
  • USD 41.85
  • EUR 49.06

Міг допомагати ворогові з наступом на Ізюмському напрямку – судитимуть хлопця

Події 10:42   09.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Міг допомагати ворогові з наступом на Ізюмському напрямку – судитимуть хлопця

У роботі на ворога підозрюють 22-річного хлопця, який був різноробочим на сільськогосподарському підприємстві в Ізюмському районі.

За даними слідства, через ТГ-канал він передавав ворогові інформацію щодо дислокації ЗСУ. Куратор, пишуть у Харківській облпрокуратурі, обіцяв за цю грошову винагороду.

Під виглядом робочих поїздок фігурант пересувався територією Харківського регіону, фіксував локації підрозділів ЗСУ, позначав їхнє місцезнаходження на мапах Google та надсилав координати ворогу. Найбільше уваги зловмисник приділяв військовим об’єктам на Ізюмському напрямку”, – зазначають правоохоронці.

Адже ці дані окупанти планували використовувати не лише для обстрілів, а й для організації наступу на Ізюмському напрямі. Затримали ймовірного зрадника у Харкові – до міста він їздив на побачення зі своєю дівчиною.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Наразі слідство вже завершено. Обвинувальний акт направлено на розгляд Шевченківського районного суду м. Харкова”, – уточнили у прокуратурі.

Читайте також: Інцидент із матір’ю і ТЦК у Мерефі поліція кваліфікувала як хуліганство

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Новини Харкова — головне за 9 липня: РФ спалила поле пшениці, є загиблий
Новини Харкова — головне за 9 липня: РФ спалила поле пшениці, є загиблий
09.07.2025, 09:08
Харків’ян закликають обходити газони найближчим часом – причина
Харків’ян закликають обходити газони найближчим часом – причина
09.07.2025, 11:15
«Замовлення» від ворога за 1000 грн: на що пішов харків’янин – прокуратура
«Замовлення» від ворога за 1000 грн: на що пішов харків’янин – прокуратура
08.07.2025, 12:11
«Пряме влучання в житловий будинок»: мер з місця обстрілу розповів про удари
«Пряме влучання в житловий будинок»: мер з місця обстрілу розповів про удари
07.07.2025, 07:47
Міг допомагати ворогові з наступом на Ізюмському напрямку – судитимуть хлопця
Міг допомагати ворогові з наступом на Ізюмському напрямку – судитимуть хлопця
09.07.2025, 10:42
Бруд і сморід: у захаращеній квартирі в Харкові виявили двох собак (відео)
Бруд і сморід: у захаращеній квартирі в Харкові виявили двох собак (відео)
08.07.2025, 15:20

Новини за темою:

11:20
Військовий міг коригувати удари РФ по своїх: кого в Харкові затримала СБУ
16:24
«Зірку» фейкових сюжетів РФ засудили на Харківщині (відео)
15:05
Патрулював вулиці зі зброєю: жителя Борової заочно судитимуть у Харкові
12:07
З охоронця до начальника відділу “ВГА”: підозра кар’єристу на Харківщині
11:37
Довічне загрожує 21-річному жителю області: хлопця судитимуть за диверсії

Ви читали новину: «Міг допомагати ворогові з наступом на Ізюмському напрямку – судитимуть хлопця»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2025 в 10:42;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У роботі на ворога підозрюють 22-річного хлопця, який був різноробочим на сільськогосподарському підприємстві в Ізюмському районі.".