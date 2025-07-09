Міг допомагати ворогові з наступом на Ізюмському напрямку – судитимуть хлопця
У роботі на ворога підозрюють 22-річного хлопця, який був різноробочим на сільськогосподарському підприємстві в Ізюмському районі.
За даними слідства, через ТГ-канал він передавав ворогові інформацію щодо дислокації ЗСУ. Куратор, пишуть у Харківській облпрокуратурі, обіцяв за цю грошову винагороду.
“Під виглядом робочих поїздок фігурант пересувався територією Харківського регіону, фіксував локації підрозділів ЗСУ, позначав їхнє місцезнаходження на мапах Google та надсилав координати ворогу. Найбільше уваги зловмисник приділяв військовим об’єктам на Ізюмському напрямку”, – зазначають правоохоронці.
Адже ці дані окупанти планували використовувати не лише для обстрілів, а й для організації наступу на Ізюмському напрямі. Затримали ймовірного зрадника у Харкові – до міста він їздив на побачення зі своєю дівчиною.
“Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Наразі слідство вже завершено. Обвинувальний акт направлено на розгляд Шевченківського районного суду м. Харкова”, – уточнили у прокуратурі.
Читайте також: Інцидент із матір’ю і ТЦК у Мерефі поліція кваліфікувала як хуліганство
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: колаборант, предатель, прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Міг допомагати ворогові з наступом на Ізюмському напрямку – судитимуть хлопця»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2025 в 10:42;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У роботі на ворога підозрюють 22-річного хлопця, який був різноробочим на сільськогосподарському підприємстві в Ізюмському районі.".