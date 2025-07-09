Мог помогать врагу с наступлением на Изюмском направлении – будут судить парня

В работе на врага подозревают 22-летнего парня, который был разнорабочим на сельскохозяйственном предприятии в Изюмском районе.

По данным следствия, через ТГ-канал он передавал врагу информацию о дислокации ВСУ. Куратор, пишут в Харьковской облпрокуратуре, обещал за это денежное вознаграждение.

«Под видом рабочих поездок фигурант передвигался по территории Харьковского региона, фиксировал локации подразделений ВСУ, обозначал их местонахождение на картах Google и отправлял координаты врагу. Больше внимания злоумышленник уделял военным объектам на Изюмском направлении», – отмечают правоохранители.

Ведь эти данные оккупанты планировали использовать не только для обстрелов, а и для организации наступления на Изюмском направлении. Задержали вероятного предателя в Харькове – в город он ездил на свидания со своей девушкой.

«Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Следствие уже завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение Шевченковского районного суда г. Харькова», – уточнили в прокуратуре.