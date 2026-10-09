СБУ: бывший адвокат мог «сливать» позиции элитной бригады десантников ВСУ

Спикер Службы безопасности Украины в Харьковской области Владислав Абдула рассказал, что силовикам удалось обезопасить позиции ВСУ, а также сорвать боевые операции РФ на восточном фронте. По версии следствия, «сливать» данные об одной из элитных бригад Десантно-штурмовых войск планировал бывший адвокат, которого завербовала ФСБ.

«Установлено, что бывший адвокат в начале полномасштабной войны получил тюремный срок за несанкционированное распространение информации о боевой работе Сил обороны», – пишут силовики.

По данным правоохранителей, после того, как он вышел из тюрьмы – на него вышли сотрудники ФСБ. Они предложили подозреваемому выезд в РФ в обмен на «слив» информации о ВСУ. Так, установили в СБУ, мужчина должен был мобилизоваться и помогать корректировать вражеские удары по местам дислокации СОУ.

Также во время обысков у подозреваемого нашли смартфон с доказательствами его сотрудничества со врагом.

«Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества», – добавили в СБУ.