СБУ: колишній адвокат міг “зливати” позиції елітної бригади десантників ЗСУ

Спікер Служби безпеки України в Харківській області Владислав Абдула розповів, що силовикам вдалося убезпечити позиції ЗСУ, а також зірвати бойові операції РФ на східному фронті. За версією слідства, “зливати” дані про одну з елітних бригад Десантно-штурмових військ планував колишній адвокат, якого завербувала ФСБ.

“Встановлено, що колишній адвокат на початку повномасштабної війни отримав тюремний строк за несанкціоноване поширення інформації про бойову роботу Сил оборони”, – пишуть силовики.

За даними правоохоронців, після того, як він вийшов із в’язниці, на нього вийшли співробітники ФСБ. Вони запропонували підозрюваному виїзд до РФ в обмін на “злив” інформації про ЗСУ. Так, встановили у СБУ, чоловік мав мобілізуватися та допомагати коригувати ворожі удари по місцях дислокації СОУ.

Також під час обшуків у підозрюваного знайшли смартфон із доказами його співпраці з ворогом.

“Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна”, – додали у СБУ.