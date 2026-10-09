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СБУ: колишній адвокат міг “зливати” позиції елітної бригади десантників ЗСУ

Події 10:16   09.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
СБУ: колишній адвокат міг “зливати” позиції елітної бригади десантників ЗСУ

Спікер Служби безпеки України в Харківській області Владислав Абдула розповів, що силовикам вдалося убезпечити позиції ЗСУ, а також зірвати бойові операції РФ на східному фронті. За версією слідства, “зливати” дані про одну з елітних бригад Десантно-штурмових військ планував колишній адвокат, якого завербувала ФСБ.

“Встановлено, що колишній адвокат на початку повномасштабної війни отримав тюремний строк за несанкціоноване поширення інформації про бойову роботу Сил оборони”, – пишуть силовики.

За даними правоохоронців, після того, як він вийшов із в’язниці, на нього вийшли співробітники ФСБ. Вони запропонували підозрюваному виїзд до РФ в обмін на “злив” інформації про ЗСУ. Так, встановили у СБУ, чоловік мав мобілізуватися та допомагати коригувати ворожі удари по місцях дислокації СОУ.

Адвоката підозрюють у роботі на ворога

Також під час обшуків у підозрюваного знайшли смартфон із доказами його співпраці з ворогом.

Адвоката підозрюють у роботі на ворога

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна”, – додали у СБУ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2026 в 10:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "силовикам вдалося убезпечити позиції ЗСУ, а також зірвати бойові операції РФ на східному фронті.".