Дезертира з Полтавщини підозрюють у шпигунстві та коригуванні ударів по ЗСУ

Речник Служби безпеки України в Харківській області Владислав Абдула повідомив про затримання дезертира, який повернувся до своєї частини для збору інформації про СОУ. Дані, як встановили силовики, чоловік міг передавати росіянам.

“Служба безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України викрила ще одного російського інформатора у лавах ЗСУ. Ним виявився мобілізований з Полтавщини, який на замовлення рф наводив ворожий вогонь на позиції свого штурмового полку та суміжних з’єднань Сил оборони”, – пояснили силовики.

За версією слідства, до цього чоловік самовільно залишив військову частину та почав шукати варіанти легкого заробітку у тематичних ТГ-каналах. Саме там на нього могли вийти росіяни, які дали завдання: повернутися до свого підрозділу та зібрати необхідні дані для коригування удару.

“Задокументовано, як інформатор «злив» рашистам геолокацію пункту тимчасової дислокації батальйону, в якому проходив службу, і залишив військову частину під приводом поїздки до шпиталю. Однак, замість візиту до медустанови, фігурант «заліг на дно» за місцем проживання у Кременчуку”, – пишуть у СБУ.

Силовикам вдалося убезпечити локації СОУ, а також затримати можливого коригувальника. Під час обшуків у нього також знайшли смартфон, по якому фігурант, скоріш за все, спілкувався з ворогом. Для цього він використовував анонімний чат і регулярно видаляв листування.

“Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна“, – додали в повідомленні.