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Дезертира из Полтавщины подозревают в шпионаже и корректировке ударов по ВСУ

Происшествия 11:00   08.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Дезертира из Полтавщины подозревают в шпионаже и корректировке ударов по ВСУ

Спикер Службы безопасности Украины в Харьковской области Владислав Абдула сообщил о задержании дезертира, который вернулся в свою часть для сбора информации о СОУ. Данные, установили силовики, мужчина мог передавать россиянам.

«Служба безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины разоблачила еще одного российского информатора в рядах ВСУ. Им оказался мобилизованный из Полтавщины, который по заказу России приводил вражеский огонь на позиции своего штурмового полка и смежных соединений Сил обороны», – объяснили силовики.

По версии следствия, до этого мужчина самовольно покинул воинскую часть и начал искать варианты легкого заработка в тематических ТГ-каналах. Именно там на него могли выйти россияне, которые, дали задание: вернуться в свое подразделение и собрать необходимые данные для корректировки удара.

«Задокументировано, как информатор «слил» рашистам геолокацию пункта временной дислокации батальона, в котором проходил службу, и покинул воинскую часть под предлогом поездки в госпиталь. Однако вместо визита в медучреждение фигурант «залег на дно» по месту жительства в Кременчуге», – пишут в СБУ.

Силовикам удалось обезопасить локации СОУ, а также задержать вероятного корректировщика. Во время обысков у него также нашли смартфон, по которому фигурант, скорей всего, общался со врагом. Для этого он использовал анонимный чат и регулярно удалял переписки.

«Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества», – добавили в сообщении.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2026 в 11:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Службы безопасности Украины в Харьковской области Владислав Абдула сообщил о задержании дезертира,".