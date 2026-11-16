«Непригодны» за деньги: как в Харькове списывали военных со службы — СБУ

Правоохранители разоблачили в Харькове схему незаконного списания воинов ВСУ с военной службы на основании фейковых медицинских документов.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигуранты – бывший начальник ВВК, врач одного из военно-медицинских клинических центров, а также посредник, координировавший взаимодействие между участниками схемы и их «клиентами».

«За деньги фигуранты обеспечивали прохождение военнослужащими необходимых медицинских обследований, организовывали изготовление фиктивных документов и способствовали получению выводов о непригодности к военной службе с последующим исключением из военного учета. Для реализации преступной схемы участники использовали свои служебные связи в военно-медицинских и гражданских лечебных учреждениях, вовлекая в процесс отдельных медицинских работников”, — установило следствие.

Отмечается, что основными «клиентами» фигурантов были военнослужащие, которые хотели досрочно прекратить прохождение военной службы. Организаторы, говорят в СБУ, уверяли их, что могут гарантировать положительное решение вопроса, независимо от реального состояния здоровья.

«Правоохранители пошагово документировали противоправную деятельность фигурантов. Был задокументирован ряд эпизодов получения неправомерной выгоды на общую сумму более 8 тыс. долларов США. На завершающем этапе спецоперации стражи порядка задержали посредника «на горячем» во время передачи последней части неправомерной выгоды в размере 5,5 тыс. долларов”, — добавили в СБУ.

Правоохранители провели 31 обыск дома и по местам работы фигурантов. Изъяли: медицинскую документацию, компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи, а также денежные средства в разных валютах: более 44 тыс. гривен, почти 10 тыс. евро, более 34 тыс. долларов и британские фунты стерлингов.

Трем фигурантам сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом. Если вину докажут, им грозит 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

Продолжаются следственные действия – правоохранители устанавливают всех возможных участников схемы, а также лиц, которые могли воспользоваться такими услугами.