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«Непригодны» за деньги: как в Харькове списывали военных со службы — СБУ

Общество 13:00   16.11.2026
Виктория Яковенко
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«Непригодны» за деньги: как в Харькове списывали военных со службы — СБУ Фото: Владислав Абдула

Правоохранители разоблачили в Харькове схему незаконного списания воинов ВСУ с военной службы на основании фейковых медицинских документов.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигуранты – бывший начальник ВВК, врач одного из военно-медицинских клинических центров, а также посредник, координировавший взаимодействие между участниками схемы и их «клиентами».

«За деньги фигуранты обеспечивали прохождение военнослужащими необходимых медицинских обследований, организовывали изготовление фиктивных документов и способствовали получению выводов о непригодности к военной службе с последующим исключением из военного учета. Для реализации преступной схемы участники использовали свои служебные связи в военно-медицинских и гражданских лечебных учреждениях, вовлекая в процесс отдельных медицинских работников”, — установило следствие.

Отмечается, что основными «клиентами» фигурантов были военнослужащие, которые хотели досрочно прекратить прохождение военной службы. Организаторы, говорят в СБУ, уверяли их, что могут гарантировать положительное решение вопроса, независимо от реального состояния здоровья.

«Правоохранители пошагово документировали противоправную деятельность фигурантов. Был задокументирован ряд эпизодов получения неправомерной выгоды на общую сумму более 8 тыс. долларов США. На завершающем этапе спецоперации стражи порядка задержали посредника «на горячем» во время передачи последней части неправомерной выгоды в размере 5,5 тыс. долларов”, — добавили в СБУ.

Правоохранители провели 31 обыск дома и по местам работы фигурантов. Изъяли: медицинскую документацию, компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи, а также денежные средства в разных валютах: более 44 тыс. гривен, почти 10 тыс. евро, более 34 тыс. долларов и британские фунты стерлингов.

Трем фигурантам сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом. Если вину докажут, им грозит 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

Продолжаются следственные действия – правоохранители устанавливают всех возможных участников схемы, а также лиц, которые могли воспользоваться такими услугами.

списывали военных в Харькове за деньги
Фото: Владислав Абдула

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2026 в 13:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили в Харькове схему незаконного списания воинов ВСУ с военной службы на основании фейковых медицинских документов.".