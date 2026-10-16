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Расстрел военных на Харьковщине: Бутусов заявил о нехватке резервов

Общество 13:19   16.10.2026
Виктория Яковенко
Расстрел военных на Харьковщине: Бутусов заявил о нехватке резервов Скриншот

Командир роты БпЛА 23-го штурмового полка 2-го корпуса НГУ «Хартия» и украинский журналист Юрий Бутусов комментируя убийство пяти военных и гражданского на Харьковщине, обратил внимание на нехватку резервов и пополнения для подразделений, которые месяцами держат оборону.

Бутусов говорит: обстоятельства этого преступления достойны внимания, так как его рота также действует именно в этом районе.

«Что сказать о причинах? Предпосылки для этой трагедии сложились уже давно. Российские штурмовые группы пытаются пройти каждый день, каждый день их убивают, но одному из них удалось пройти. Много времени знаменитая 72-я механизированная бригада ведет тяжелые бои, но не получает существенного пополнения. Люди находятся на позициях месяцами, переутомляются, людей не хватает, и совсем не удивительно, что на одном из участков вражескому солдату удалось найти скважину и пройти через боевые порядки. Все погибшие в доме были достойными опытными бойцами, работавшими почти беспрерывно, потому что пополнение им полосу не выделяют. Поэтому ничего удивительного, что днем ​​дома достаточно далеко от передовой люди спали”, — отметил Бутусов.

Он подчеркнул, что надеется на должную реакцию главнокомандующего ВСУ Драпатого.

«У нас принято давать больше пополнения и резервов на те участки, где оборона проваливается и все сыпется. А там, где люди прилагают все силы, чтобы не отступать, чтобы держаться, там считают, что ничего тяжелого не происходит, можно и не пополнять, пока не начинает сыпаться и там. Вот к каким горьким последствиям приводит к такой подход. Надеюсь, убийца Рыжиков ни на какие обмены не попадет. А за гибель товарищей украинцы отплатят 1009 полку в стократном размере, там уже трижды полностью обнулялся состав штурмовых групп, но враг продолжает пополняться и наступать. Это также важный урок — в прифронтовой зоне надо всегда понимать и действовать так, что враг может быть рядом”, — считает военный.

Напомним, правоохранители задержали и вручили подозрение российскому военному, который, по данным следствия, убил пять украинских защитников в Харьковском районе. Трагедия произошла 13 октября. В Харьковской областной прокуратуре опубликовали видео допроса фигуранта.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2026 в 13:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Юрий Бутусов комментируя убийство пяти военных и гражданского на Харьковщине, обратил внимание на нехватку резервов и пополнения для подразделений, которые месяцами держат оборону.".