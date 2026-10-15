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Зачем шел на Харьков: военному РФ сообщили подозрение в убийстве шестерых 📹

Происшествия 19:58   15.10.2026
Оксана Якушко
Зачем шел на Харьков: военному РФ сообщили подозрение в убийстве шестерых 📹

36-летнему россиянину сообщили подозрение в убийстве гражданского и 5 военнослужащих ВСУ, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Подозреваемый с позывным «Юла» — уроженец Санкт-Петербурга, служивший в 1009 году мотострелковом полку 68 мотострелковой дивизии 6 общевойсковой армии ВС РФ. Его задержали 14 октября в одном из районов Харькова.

Ориентировочно 5–6 октября он пешком шел в сторону Харькова. 9 октября мужчина добрался до дома у озера, где нашел гражданскую одежду и переоделся, но автомат оставил при себе.

Утром 13 октября в селе Михайловка Харьковского района россиянин увидел рыбачившего 60-летнего местного жителя и выстрелил ему в голову. Гражданский мужчина погиб на месте. Оккупант забрал его личные вещи, а его тело сбросил в водоем.

В тот же день подозреваемый добрался до села Момотово Харьковского района и вошел в частный дом, где находились пятеро военнослужащих 72-й бригады ВСУ. Россиянин из автомата расстрелял всех пятерых мужчин, которые от полученных ранений погибли на месте.

Затем он покинул дом, избавился от оружия и продолжил идти по лесополосе в направлении Харькова. На следующий день его задержали в одном из районов города.

Сейчас устанавливают все обстоятельства преступлений, в частности, зачем россиянин направлялся в Харьков.

В суде прокурор будет ходатайствовать о содержании оккупанта под стражей.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», 13 октября, в Харьковской области неизвестный открыл огонь из автоматического оружия и убил пятерых военнослужащих.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2026 в 19:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "36-летнему россиянину сообщили подозрение в убийстве гражданского и 5 военнослужащих ВСУ, сообщает Харьковская областная прокуратура.".