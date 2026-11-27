27-летнего жителя села Оскол Изюмского района подозревают в нанесении тяжелых телесных повреждений. В облуправлении полиции говорят, что он приковал знакомого к батарее и жестоко избил.

Событие произошло 18 ноября. Мужчины вместе выпивали, между ними возникла ссора. Тогда, по версии следствия, и произошло избиение. нанесенных ему ударов.

«В результате избиения мужчина получил многочисленные телесные повреждения, которые, согласно заключению экспертизы, относятся к категории тяжелых и были опасны для жизни», — говорят в полиции.

Подозреваемый задержан. За преднамеренное тяжкое телесное повреждение ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в соцсетях появилась информация о мужчине, который якобы нападает на женщин в метро или у входа на станцию подземки. Пострадавшие говорят, что это происходит на «Холодной горе» и «Университете». В полиции МГ «Объектив» сообщили, что проводится проверка.