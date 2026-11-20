Следствие считает, что 17-летняя жительница поселка Безлюдовка причастна к поджогу нескольких авто в Харькове.

По данным Харьковской областной прокуратуры, девушка получила в Telegram предложение – за деньги поджигать транспортные средства. Правоохранители установили, что девушка привлекла к «подработке» своего старшего брата. Вместе они связались с пользователем мессенджера и получили четкий алгоритм действий: подыскать авто, согласовать его через фото или видео, поджечь и зафиксировать результат.

«Брат с сестрой приехали в Харьков, приобрели в строительном гипермаркете легковоспламеняющийся растворитель и отправились на территорию Салтовского района подыскивать «цели», — рассказали в прокуратуре.

Установлено, что в ночь на 31 июля возле дома по проспекту Тракторостроителей родственники заметили внедорожник Toyota Land Cruiser 200.

«Девушка наклеила на авто метку из желтой строительной ленты, а парень облил его растворителем и поджег зажигалкой. Однако возникла лишь кратковременная вспышка, а злоумышленники сбежали, увидев неподалеку прохожих. Владельцу автомобиля нанесен ущерб на сумму более 7,5 тыс. гривен», — отметили правоохранители.

Уже через полчаса на улице Нескоренных фигуранты наткнулись на BMW X4. Они подожгли авто и убедившись, что оно пылает, сбежали. Возгорание сняли на видео, говорят в прокуратуре.

«Утром того же дня на банковскую карту юноши поступило «вознаграждение» от заказчика — 3000 гривен. Правоохранители задержали брата и сообщили ему о подозрении», — добавили правоохранители.

Сейчас подозрение вручили 17-летней девушке.

В прокуратуре добавили, что в отношении фигурантки на рассмотрении в суде уже находится дело по фактам поджогов Mitsubishi Outlander и MINI Cooper S с убытком более чем на 1,5 млн грн.