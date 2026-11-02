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На Харьковщине сын навещал мать вопреки запрету: подозревают домашнее насилие

Происшествия 17:32   02.11.2026
Татьяна Литвина
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На Харьковщине сын навещал мать вопреки запрету: подозревают домашнее насилие Фото иллюстративное

В систематическом домашнем насилии в отношении 75-летней матери подозревают ее 46-летнего сына в Харьковской области. Это повлияло на психическое здоровье женщины, говорят в облуправлении полиции.

По данным следствия, почти год мужчина неоднократно приходил в дом матери и устраивал ссоры. Он нецензурно ругал ее, унижал ее честь, достоинство и угрожал физической расправой.

Правоохранители несколько раз привлекали его к административной ответственности за домашнее насилие. Даже вынесли запрет контактировать с пострадавшей. Но он не выполнил эти предприсания.

«В результате систематического психологического насилия женщина испытывала психологические страдания, эмоциональную неуверенность, что негативно повлияло на ее психическое здоровье и качество жизни», — говорят в полиции.

Теперь мужчине сообщили о подозрении в домашнем насилии (ст. 126-1) УК Украины.

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Напомним, в Харькове мать систематически обижала и угрожала сыну с инвалидностью. Административные меры не подействовали, поэтому копы открыли уголовное производство.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2026 в 17:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В систематическом домашнем насилии в отношении 75-летней матери подозревают ее 46-летнего сына в Харьковской области. Это повлияло на ее психическое здоровье.".