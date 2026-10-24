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Домашнее насилие на Салтовке: что выяснила полиция

Происшествия 19:00   24.10.2026
Оксана Горун
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Домашнее насилие на Салтовке: что выяснила полиция

Жену от агрессивного мужа защитили полицейские в Салтовском районе Харькова. Подробности сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«55-летняя женщина сообщила полицейским, что ее 59-летний муж выражает словесные оскорбления, агрессивно себя ведет и угрожает физическим насилием», — проинформировали в ГУНП.

На место выехали сотрудники полиции. Они прекратили происходящее и составили админпротокол на агрессора.

«Дополнительно правоохранители вынесли срочное запретительное предписание с мерами запрета любым способом контактировать с пострадавшим лицом. Полицейские предупредили нарушителя об административной ответственности в случае нарушения срочного запретительного предписания», — отметили полицейские.

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Напомним, пенсионеру в Харькове полиция запретила приближаться к супруге: полицейские вынесли срочное запретительное предписание 74-летнему мужчине, совершавшему домашнее насилие в отношении своей 75-летней жены.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2026 в 19:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жену от агрессивного мужа защитили полицейские в Салтовском районе Харькова. Подробности сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области".