Сегодня 18 октября 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня в Украине – День работников пищевой промышленности. 18 октября 1996 года заработал Конституционный Суд Украины. В 1955-м начала работу Каховская ГЭС. В 1918-м во Львове создали Украинскую национальную раду. В 1916-м расстреляли за трусость британского солдата Первой мировой Гарри Фарра, его дочь добилась его реабилитации почти через столетие. В 1867-м россияне продали Аляску США. В 1356-м произошло Базельское землетрясение. В 1239-м орды Батыя захватили Чернигов.

Праздники и памятные даты 18 октября

Третье воскресенье октября в Украине – это День работников пищевой промышленности.

18 октября – Международный день женского счастья, Европейский День борьбы с торговлей людьми.

В воскресенье перед последней полной неделей октября стартует Международная неделя профилактики отравлений свинцом.

Также сегодня: День без бороды, Международный день галстука, Всемирный день гитары, Всемирный день менопаузы, Европейский день бумажного пакета, День европейского бобра, Международный день леггинсов.

18 октября в истории

18 октября 1239 года, согласно летописям, орды Батыя захватили Чернигов. Подробнее.

18 октября 1356 года произошло Базельское землетрясение – крупнейшее в Центральной Европе в зарегистрированной истории. Подробнее.

18 октября 1867 года считается датой продажи россиянами Аляски США. Хотя годовщину события можно отсчитывать от нескольких разных дат – начиная с подписания договора до ратификации его Сенатом. Подробнее.

18 октября 1916 года расстреляли за трусость британского солдата Первой мировой Гарри Фарра. Подобных казней солдат, отказывавшихся идти в бой, за годы войны были сотни. Особенной историю Гарри Фарра делает то, что его семья спустя почти столетие после этих событий судилась с Министерством обороны Великобритании, добиваясь посмертного помилования Гарри. На фоне этого дела в 2006 году британское правительство приняло решение помиловать сразу 306 военных, казненных во время Первой мировой войны за трусость, дезертирство и другие правонарушения.

Гарри Фарр воевал во Франции, начиная с 1914 года, участвовал в кровавой и продолжительной битве на Сомме. В середине сентября 1916 года он отказался идти в наступление с остальными своими побратимами. Его пытались тянуть насильно, но солдат оказал сопротивление и побежал назад.

«По словам его потомков, долго боровшихся за очищение его имени, Фарр страдал от тяжелого контузионного шока — состояния, которое к тому времени только начали признавать, и был поврежден как физически, так и психологически из-за боевого опыта, особенно из-за неоднократных тяжелых бомбардировок, которым подвергались он и его товарищи на фронте. Симптомы «контузионного шока» (этот термин впервые использовал в 1917 году медицинский офицер по имени Чарльз Майерс) включали изнурительную тревогу, постоянные ночные кошмары и физические недуги, начиная от диареи и заканчивая потерей зрения. К концу Первой мировой войны британская армия была вынуждена иметь дело с 80 000 случаев этого заболевания, в том числе среди солдат, никогда не подвергавшихся прямой бомбардировке. Несмотря на лечение, только пятая часть пострадавших мужчин возобновила военную службу», – отмечает проект History.

Достоверно наличие у Фарра контузионного шока в момент событий не было доказано в последующие годы. В 1916-м его судил военный трибунал, адвоката у рядового не было – он защищался сам.

Начиная с 1992 года семья Гарри Фарра начала борьбу за его посмертное помилование. Дочь Фарра и его внучка получили отказ от нескольких министров обороны и правительств. Тогда дочь Фарра 93-летняя Гертруда Харрис обратилась в суд. Реагируя на это, министр обороны Великобритании Дес Браун принял решение о посмертном помиловании всех военных, казненных по той же причине, что и Фарр.

«Он считает, что было бы возмутительно, даже невозможно, учитывая нехватку доказательств, сейчас разбирать точные детали и обстоятельства каждого дела. Таким образом он решил, что всех солдат следует помиловать», — объясняло мотивацию министра издание The Guardian.

18 октября 1918 года во Львове создали Украинскую национальную раду. Подробнее.

18 октября 1955 года начала работу Каховская ГЭС. Подробнее.

18 октября 1996 года наконец заработал Конституционный Суд Украины. Подробнее.

18 октября 2007 года произошел самый крупный теракт в истории Пакистана. При возвращении в страну из вынужденной эмиграции экс-премьер-министра Беназир Бхутто террористы задействовали взрывчатку в толпе ее сторонников. Подробнее.

Церковный праздник 18 октября

18 октября чтят память апостола и евангелиста Луки. Подробнее.

Народные приметы

Если 18 октября погода безветренная, то скоро похолодает.

Если снега еще нет, то зима будет поздней.

Что нельзя делать 18 октября

Нельзя пилить деревья.

Нельзя переедать.

Нельзя одалживать никому соль.

Этот день не подходит для сватовства.