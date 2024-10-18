Сегодня 18 октября: какой праздник и день в истории

18 октября – Международный день женского счастья. В этот день 1239 года орды Батыя захватили Чернигов. В 1356-м произошло Базельское землетрясение. В 1867-м россияне продали Аляску США. В 1918-м во Львове создали Украинскую национальную раду. В 1955-м начала работу Каховская ГЭС. В 1996-м заработал Конституционный Суд Украины. В 2007-м произошел крупнейший теракт в истории Пакистана – террористы атаковали кортеж экс-премьер-министра страны Беназир Бхутто в день ее возвращения в страну после эмиграции.

Праздники и памятные даты 18 октября

18 октября – Международный день женского счастья, Европейский День борьбы с торговлей людьми.

Также отмечают: Европейский день бумажного пакета, Всемирный день менопаузы, День без бороды, День европейского бобра, Международный день галстука, Международный день леггинсов, Всемирный день гитары.

18 октября в истории

18 октября 1239 года, согласно летописям, орды Батыя захватили Чернигов. Подробнее.

18 октября 1356 года произошло Базельское землетрясение – крупнейшее в Центральной Европе в зарегистрированной истории.

Современные сейсмологи оценивают его магнитуду в диапазоне 6–7,1 (для сравнения: мощнейшее землетрясение в мире, Великое чилийское, оценили в 9,5 балла). В Европе чрезвычайное событие известно также под названием Землетрясение святого Луки, поскольку 18 октября отмечают праздник евангелиста Луки. Больше всего пострадал от подземных толчков швейцарский город Базель. Разрушения были значительными, еще больше уничтожили многочисленные пожары. Они возникали из-за падения в зданиях восковых светильников и факелов, от которых загорались деревянные конструкции. Землетрясение разрушило все основные церкви и замки в радиусе 30 км от Базеля. Подземные толчки ощущали в Цюрихе и даже местами в Париже. При этом количество погибших было не столь большим, как можно представить при подобных событиях — около 300 человек. Базель в дальнейшем отстроили в готическом стиле.

18 октября 1867 года считается датой продажи россиянами Аляски США. Хотя годовщину события можно отсчитывать от нескольких разных дат – начиная с подписания договора до ратификации его Сенатом. Подробнее.

18 октября 1918 года во Львове создали Украинскую национальную раду. Подробнее.

18 октября 1955 года начала работу Каховская ГЭС. Подробнее.

18 октября 1996 года наконец заработал Конституционный Суд Украины. Подробнее.

18 октября 2007 года произошел самый крупный теракт в истории Пакистана. Подробнее.

Церковный праздник 18 октября

18 октября чтят память апостола и евангелиста Луки. Он родился в сирийском городе Антиохии. Получил хорошее образование, освоив в частности врачебное искусство и живопись. Услышав об учении и чудесах Иисуса Христа, Лука сам прибыл в Галилею. И через некоторое время вошел в собор 70 апостолов. Святой Лука был в Иерусалиме в последние дни земной жизни Христа и, вероятно, присутствовал при распятии Иисуса. В день воскресения Христос удостоил апостола своего явления и беседы, о чем сам Лука впоследствии написал в своем Евангелии. После Вознесения апостол некоторое время был в Иерусалиме, а затем отправился в родную Антиохию – проповедовать христианство. Антиохию он оставил, став спутником апостола Павла. Вместе с ним проповедовал в Греции и Македонии. Когда же Павла взяли под стражу в Кесарии, Лука остался при нем, а затем последовал за апостолом в Рим. Там святой Лука и написал свое Евангелие, а также книгу Деяний святых апостолов. Весьма вероятно, что Лука был свидетелем и мученической кончины апостола Павла в Риме. После чего продолжил проповедовать в Италии, Далмации, Галлии и Македонии. В глубокой старости апостол отправился в Египет, пройдя по пути с проповедью всю Ливию. А потом вернулся в Грецию, где организовывал церкви, рукополагал священников и дьяконов, исцелял больных. Он умер в возрасте 84 лет мученической смертью. Святого Луку повесили на оливковом дереве.

Народные приметы

Если 18 октября погода безветренная, то скоро похолодает.

Если снега еще нет, то зима будет поздней.

Что нельзя делать 18 октября

Нельзя пилить деревья.

Нельзя переедать.

Нельзя одалживать никому соль.

Этот день не подходит для сватовства.