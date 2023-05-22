Сегодня 22 мая: какой праздник и день в истории

22 мая 1906 года братья Райты получили патент на самолет. В 1939 году Гитлер и Муссолини подписали «Стальной пакт». В 1979-м похоронили автора хита «Червона рута» Владимира Ивасюка, самоубийство которого до сих пор под вопросом. В 2009-м — СБУ возбудила уголовное дело по факту Голодомора в Украине.

Праздники и памятные даты 22 мая

22 мая – государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

Под эгидой ООН проходит Международный день биологического разнообразия.

В мире – Всемирный день готов.

22 мая в истории

22 мая 1879 года родился Симон Петлюра – Председатель Директории УНР и Главный Атаман войск и флота УНР.

22 мая 1906 года братья Райт получили патент на свое изобретение – самолет.

Американские авиаконструкторы – «отцы» самолетостроения – не были лучшими учениками в школе, а высшее образование вообще не получили. Но с самого детства их занимало небо. Братья еще в школе начали производить и продавать воздушных змеев. С возрастом их бизнес немного «приземлился» — они открыли магазин по продаже велосипедов, а впоследствии — и собственное производство. Процесс авиационных экспериментов, впрочем, не останавливался. Со своим первым планером братья экспериментировали в 1900 году, а в 1902-м начали конструировать первый моторный аэроплан, к которому сами собрали двигатель. Они сами изготовили и аэродинамическую трубу, где проводили свои эксперименты.

Прежде чем совершить первый полет, конструкторы собрали около 200 разных моделей. А 17 декабря 1903 года испытали продукт своих экспериментов – моторный аэроплан Wright Flyer. На нем братья пролетели 37 метров (аппарат находился в воздухе 12 секунд). Но в тот же день со второй попытки удалось продержаться в воздухе почти минуту – 59 секунд, преодолев 260 метров. Первый самолет собрали из еловых планок. Его длина была 6,4 м, высота – 2,7 м, а размах крыльев – 12,3 м. В дальнейшем братья совершенствовали конструкцию и продолжали полеты. Результат своих доработок они и запатентовали 22 мая 1906 года. В 1909 году они создали компанию «Райт», занимавшуюся производством самолетов и подготовкой пилотов.

22 мая 1939 года в Берлине Гитлер и Муссолини подписали так называемый «Стальной пакт».

Таким образом создали союз между Германией и Италией. Причем, конечно, в первых строках подписанного ими документа нацист и фашист отмечали, что объединило их сотрудничество «в сфере обеспечения мира в Европе». «Ради мира» они, в частности, уже в третьей статье пакта договорились вместе воевать. Звучала формулировка так: если одна из сторон «будет в состоянии войны с одним или несколькими государствами, то другая сторона немедленно выступит как союзник и окажет поддержку всеми своими вооруженными силами на суше, на море и в воздухе».

22 мая 1960 года произошло землетрясение в Чили, которое считается самым сильным в ХХ веке. Исходно его мощность определяли в 8,4 – 8,5 баллов по шкале Рихтера. Однако впоследствии выяснили, что моментная магнитуда была от 9,3 до 9,5 балла. Это было одно из самых разрушительных землетрясений, зарегистрированных приборами.

Сами подземные толчки поразили территорию в 200 тысяч квадратных километров. После основного толчка серия более слабых землетрясений прокатилась по территории Чили вплоть до Огненной Земли. Землетрясения спровоцировали извержения вулканов и разрушительные цунами, разорившие более 100 тысяч квадратных километров в Андах. Десятиметровые волны стали причиной существенных разрушений на Гавайях и достигли побережья Японии. Последствия природного бедствия были ошеломляющими. Несколько городов в Чили разрушены до основания, ничего не осталось и от прибрежных рыбацких сел, ряда городков и поселений. Уничтожено около 20% промышленного потенциала Чили. По приблизительным данным, погибли около 6000 человек.

22 мая 1979 года во Львове на Лычаковском кладбище похоронили украинского композитора Владимира Ивасюка.

Его похороны вылились в массовую акцию протеста, ведь люди не верили в официальную версию его гибели – самоубийство. К моменту смерти Ивасюк был прославленным и успешным, имел значительные творческие и личные планы. А обстоятельства его исчезновения и обнаружения тела предполагали возможность убийства спецслужбами СССР.

Владимир Ивасюк – уроженец Черновицкой области. Он автор 107 песен и 53 инструментальных произведений. В его творческом наследии – настоящие хиты всех времен, в том числе – «Червона рута». Ивасюк исчез 24 апреля 1979 года. Он вышел из дома по телефонному вызову и больше не вернулся. А 18 мая его тело нашли повешенным в Брюховецком лесу под Львовом. На него наткнулся солдат-радист во время учений. Официальное следствие озвучило версию самоубийства. Как доказательство приводили тот факт, что Ивасюк проходил лечение во Львовской областной психбольнице. Однако на самом деле лечение было необходимо для восстановления в числе студентов консерватории. Из-за большой нагрузки на работе композитор часто пропускал занятия, поэтому его отчислили. В истории его болезни врачи отмечали улучшение состояния и нормализацию сна и заключили, что Ивасюк может приступить к занятиям в консерватории. Но это все не учли советские следователи, создав в печати образ сумасшедшего самоубийцы. Неофициально же распространялась версия об убийстве сотрудниками КГБ из-за отказа в сотрудничестве. Родственники Ивасюка также считают, что его убили. Генпрокуратура Украины дважды возобновляла уголовное дело о смерти Ивасюка – в 2009 и 2014 годах. В 2015 году бывший прокурор Львовской области Роман Федик заявил, что Ивасюк был убит сотрудниками КГБ. А в 2019 году Киевский НИИ судебных экспертиз пришел к выводу, что композитор физически никак не смог бы совершить самоубийство в тех обстоятельствах, в которых нашли его тело — для этого нужно было несколько человек.

22 мая 2009 года СБУ возбудила уголовное дело по факту геноцида в Украине 1932—1933 годов – Голодомора. С требованием открыть соответствующее дело обратились ряд лиц, в том числе руководитель Украинского института национальной памяти Игорь Юхновский, нардепы и главы общественных организаций. Дело расследовали следственные группы СБУ в 17 областях Украины. За время расследования обнаружили записи судебно-медицинских экспертиз, архивные книги, книги регистрации умерших, годовые отчеты и деловую переписку. Всего собрали более 3,5 тысячи документов — дело насчитывает 253 тома. 13 января 2010 Апелляционный суд Киева подтвердил выводы следователей СБУ. Организаторами Геноцида признали Сталина, Молотова, Кагановича, Постышева, Косиора, Чубаря и Хатаевича. Уголовное дело закрыли в связи с их смертью. Обвинительного приговора не выносили, поскольку наказание умерших не предусмотрено украинским законодательством.

Церковный праздник 22 мая

22 мая христиане чтят память пророка Исайи. Он жил в VIII веке до н.э. Пророчил около 60-ти лет при Иоафаме, Ахаге, Езекии и Манассии. Один из великих пророков. По ясности пророчества о рождении, жизни и особенно страданиях Иисуса Христа, его восстании из мертвых пророка Исайю называют ветхозаветным евангелистом. Во время осады Иерусалима он, помолившись, вывел из-под горы Сион источник воды, называемый Силоам, то есть «посланный от Бога». Умер мученической смертью – его перепилили деревянной пилой по приказу царя Манассии.

Также 22 мая отмечают перенос мощей святителя и чудотворца Николая из г. Мир Ликийских в г. Бар (1087).

Народные приметы

Дождь 22 мая сулит очень сухое лето.

Гром – к похолоданию.

Лягушки громко квакают – к дождливой погоде.

Что нельзя делать 22 мая

Нельзя плавать в открытых водоемах – в реках, озерах и море.

Нельзя тяжело работать.

Нельзя стричь овец.