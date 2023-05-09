Сегодня 9 мая: какой праздник и день в истории

9 мая в Украине – День победы над нацизмом во Второй мировой войне и День Европы. 9 мая 1919 года главой УНР избрали Симона Петлюру, в 1920-м состоялся украинско-польский парад по случаю освобождения Киева от большевиков. А в 2022-м президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

Праздники и памятные даты 9 мая

9 мая в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Накануне, 8 мая, Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предложил этот государственный праздник перенести на 8 мая и совместить с Днем памяти и примирения. По заявлению Зеленского, новая памятная дата будет называться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Сегодня в Украине впервые 9 мая отмечают День Европы. Соответствующий указ Президент подписал вчера, 8 мая. День Европы – общеевропейский праздник, его отмечают во всех странах ЕС.

Под эгидой ООН проходят: Второй день памяти и примирения, Всемирный день справедливой торговли, Всемирный день мигрирующих птиц.

9 мая в истории

9 мая 1919 года председателем Директории УНР избран Симон Петлюра.

Фактически он руководил Директорией еще до этого – с февраля, когда в отставку подал Владимир Винниченко. Петлюра, фактически создавший и возглавлявший войско Украинской народной республики, на самом деле сам не был военным. Он получал образование в Полтавской духовной семинарии, работал учителем и журналистом. С юности активно участвовал в национально-освободительном движении. В 1900 году он вступил в ряды Революционной украинской партии (РУП). «ДоУНРовская» Биография Петлюры включала жизнь на Кубани, во Львове, Петербурге, Москве и Минске. На Кубани в 1903 году его арестовывали за революционные идеи. Во Львове в 1904-м он общался и сотрудничал с Иваном Франко и Михаилом Грушевским. В Москве с 1912 по 1914 годы издавал журнал «Украинская жизнь». Во время Первой мировой войны вступил во Всероссийский Союз Земств, который помогал раненым воинам российской армии и беженцам. В том же году с семьей поселился в Минске.

Там Петлюру застала Февральская революция. Уже имея широкие связи среди военных, Симон организовал в Минске Украинский съезд фронта в апреле 1917-го. Там Петлюру избрали председателем украинского фронтового совета и от него делегировали на I Всеукраинский военный съезд в Киеве. Далее будущего военного министра избрали в Украинский генеральный военный комитет (ГИК). Он стал руководителем этой организации и вошел в состав Центральной Рады. Там недолго был генеральным секретарем по военным делам (пост не утвердило Временное правительство, с чьим мнением еще считались). С тех пор тянулся конфликт Петлюры с другим лидером УНР Владимиром Винниченко. Винниченко был против формирования украинской армии, Петлюра настаивал, что ее необходимо создавать — причем быстро. Как продемонстрировали дальнейшие события, в этом он был прав. После большевистского переворота должность генсека по военным делам Центральная Рада восстановила. Уже в ноябре 1917-го Петлюра приказал украинским войскам занять все важнейшие правительственные объекты Киева. Однако в дальнейшем ушел в отставку из-за Винниченко, обвинявшего его в «превышении полномочий». В начале января 1918-го сформировал и возглавил Гайдамацкий кош Слободской Украины. Эта военная часть активно участвовала в подавлении организованного большевиками январского восстания против Центральной Рады. Петлюра лично руководил штурмом «Арсенала» и боями за Киев. Впоследствии чиновники УНР приписали Петлюре попытку «установления правой диктатуры» и отстранили его от командования кошем.

Несмотря на сложные отношения с руководством УНР, Петлюра совершенно не воспринял переворот, устроенный гетманом Скоропадским и участвовал в антигетманском союзе. После отречения Скоропадского и перехода власти к Директории, Петлюра возглавил министерства военных и морских дел, а также искусства и народного здоровья. Его конфликт с главой директории Винниченко продолжился. Тот все пытался найти общий язык с большевиками. Так что войну РСФСР объявили только 16 января 1919-го – на тот момент оккупанты уже захватили Харьков, Чернигов и приближались к Полтаве. В феврале 1919-го Винниченко ушел в отставку и уехал за границу. С тех пор и до окончательной потери государственности УНР ею фактически руководил Петлюра, хотя и не всегда в должности главы Директории.

9 мая 1920 года на Крещатике состоялся украинско-польский парад в честь освобождения Киева от большевиков.

Захватчиков выбили из столицы после Первого Зимнего похода армии УНР – в результате совместного наступления украинского и польского войска во время польско-советской войны. К сожалению, успех был непродолжительным – уже 14 июня подразделения Красной армии вернулись в Киев.

9 мая 1945 года гражданам СССР объявили о капитуляции нацистской Германии. В этот день в Москву доставили самолетом акт о капитуляции, подписанный по требованию Сталина 8 мая – второй раз после капитуляции 7 мая в Реймсе. Также 9 мая вышло последнее сообщение немецкой ставки. В нем все еще была информация о событиях прошедших суток на разных фронтах. Однако содержалось и заявление о капитуляции, тон которого был далек от раскаяния: «Начиная с севера, оружие на всех фронтах умолкло. По приказу гросс-адмирала (Карла Деница – Ред.) вермахт прекратил ставшую бессмысленной борьбу. Тем самым закончилось почти шестилетнее героическое единоборство. Оно принесло нам великие победы, но и тяжелые поражения. Германский вермахт под конец с почётом уступил огромному превосходству противника в силах. Германский солдат, верный своей присяге, отдавая себя до конца своему народу, свершил то, что не забудется в веках», — считали на тот момент нацисты.

В СССР указом президиума Верховного совета от 8 мая установили празднование Дня победы 9 мая. До 1947 года этот день был нерабочим. Однако затем выходной 9 мая отменили, а вернули только в 1965-м. Никаких парадов 9 мая в течение 20 лет не проводили. Единственный парад победы состоялся 24 июня 1945, а следующий – через 20 лет.

9 мая 1950 года провозглашена Декларация Шумана, которая стала первым шагом к дальнейшему созданию Европейского союза.

Предложение объединиться озвучил министр иностранных дел Франции Робер Шуман. В начале он адресовал свое обращение недавним оккупантам и врагам – Германии (точнее – ФРГ). Шуман предложил объединить металлургическую, железорудную и угледобывающую промышленность Франции и Западной Германии. Дальнейшие переговоры продолжались почти год. А 18 апреля 1951 года был подписан Парижский договор из 100 статей. К нему присоединились Франция, Федеративная республика Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Договором создано Европейское объединение угля и стали. Оно считается предшественником Европейского Союза. День 9 мая, когда Шуман обнародовал свою декларацию, отмечают каждый год как День Европы.

9 мая 2004 года в результате подрыва взрывчатки во время праздничных мероприятий по случаю Дня победы убит президент Чечни Ахмат Кадыров. Взрывчатка сработала на трибуне стадиона, где он находился. Согласно официальным данным, тогда погибли семь человек, еще более 50 получили ранения. Виновных в убийстве до сих пор не назвали. Вначале ответственность на себя взял руководитель чеченского движения за свободу от РФ и один из лидеров Республики Ичкерия Шамиль Басаев, заявив, что «исполнен приговор шариатского суда в отношении национал-предателей и вероотступников Кадырова и Исаева». Однако со временем более вероятными организаторами убийства Кадырова-старшего стали называть россиян. Мотивы и вероятных исполнителей упоминают самых разных: от ФСБ (по заказу Путина) и военных (из-за противодействия их схемам обогащения в Чечне) до руководства «Роснефти» и московских «нефтяных воротил» (из-за попыток создать чеченскую нефтяную компанию и оставлять доходы от продажи нефти в Чечне).

9 мая 2022 года президент США Джо Байден подписал закон, известный как «Ленд-лиз для Украины».

На самом деле документ имеет гораздо более длинное и более сложное название — «Закон о предоставлении Президенту расширенных полномочий по заключению соглашений с Правительством Украины о ссуде или аренде оборонных изделий этому Правительству для защиты гражданского населения в Украине от российского военного вторжения и для других целей». Он позволяет значительно сократить бюрократические процедуры и ускорить передачу вооружения и всего необходимого Украине для отражения российской агрессии.

Церковный праздник 9 мая

9 мая – день священномученика Василия, епископа Амасийского. Он поддерживал и утешал христиан, страдавших от гонений язычников. В частности, приютил праведную деву Глафиру – служанку жены императора Ликиния, к которой тот воспылал страстью. Сбежать своей служанке помогла сама императрица Констанция. Получив убежище, Глафира передала все деньги, которые ей дала Констанция, на строительство храма. А потом написала своей хозяйке письмо, попросив еще денег на завершение строительства. Констанция выполнила просьбу. Но письмо Глафиры попало к императору. Ликиний потребовал от правителя Амасии, чтобы тот выслал к нему святителя Василия и Глафиру. Но девушка умерла раньше, чем приказ дошел до Амасии. А Василия направили к императору. На суде он отказался отречься от христианства, и был приговорен к смерти.

Народные приметы

Солнечный день 9 мая – к хорошему урожаю ягод и овощей.

Если 9 мая мороз, то еще неделя будет морозной.

Что нельзя делать 9 мая

Нельзя ловить птиц.

Нельзя убирать.

Лучше не сажать в этот день картошку.