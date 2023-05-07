Сегодня 7 мая: какой праздник и день в истории

7 мая год назад Генштаб ВСУ сообщил об освобождении Циркунов. В 1915-м произошла катастрофа лайнера «Лузитания». В 1945 году был подписан акт о безусловной капитуляции Германии. В 1985 году началась антиалкогольная кампания в СССР.

Праздники и памятные даты 7 мая

7 мая государственные и профессиональные праздники Украины не отмечают.

В мире – Всемирный день детей СПИДа.

7 мая в истории

7 мая 1875 года был подписан договор, по которому Япония получила Курильские острова. Это был русско-японский договор об обмене территориями. За Курилы Российская империя получила остров Сахалин. Согласно договоренностям, Россия передала Японии 18 Курильских островов – от острова Уруп до острова Шумшу. При этом по результатам российско-японской войны в 1905 году Япония вернула Южный Сахалин себе – это было прописано в Портсмутском договоре. В 1945-м советские войска оккупировали южные острова Курильской гряды, они стали частью Южнокурильского района Сахалинской области РСФСР. С этого времени Япония не признает российского суверенитета над островами и считает их своими. Япония претендует на три южных острова и островную группу Хабомай. 7 октября 2022 года Верховная Рада Украины признала, что РФ оккупировала Северные территории Японии. Проект соответствующего постановления поддержали 287 депутатов.

7 мая 1915 года произошла катастрофа пассажирского лайнера «Лузитания» – сравнимая по масштабам с гибелью «Титаника». Погибли 1198 человек.

Причиной потопления Лузитании, впрочем, был не айсберг, а торпедирование немецкой субмариной U-20. «Лузитания» была одним из самых больших и быстрых лайнеров своего времени. Она принадлежала компании «Cunard Line» — вместе с «Мавританией» и «Аквитанией» (единственным лайнером, прошедшим две мировые войны). За свою карьеру «Лузитания» совершила 201 трансатлантический рейс между Ливерпулем и Нью-Йорком. В день крушения «Лузитания» совершала пассажирский рейс из Нью-Йорка в Ливерпуль. Она была утоплена в 20 км от берегов Ирландии. В тот момент территорию вокруг Британских островов во время Первой мировой войны Германия объявила военной зоной. Все суда Великобритании и ее союзников без предупреждения подлежали уничтожению германским флотом.

22 апреля 1915 года – за девять дней до отправления «Лузитании» – немецкое посольство в США публиковало по этому поводу очередное предупреждение. Однако ни один билет на «Лузитанию» не сдали. Команда лайнера также не боялась возможной атаки благодаря его скорости, значительно превышающей крейсерскую скорость немецких субмарин в надводном положении. Среди пассажиров, плывших в Великобританию на лайнере, были известные американские бизнесмены, политики и деятели искусства. Среди них – мультимиллионер Альфред Вандербильт и посол США в Испании Огден Хаммонд. В 14:10 7 мая немецкая субмарина U-20 торпедировала «Лузитанию». На лайнере произошло два взрыва. Второй – более мощный. Есть версия, что это сдетонировал незадекларированный военный груз (взрывчатка), перевозимый на пассажирском корабле. Впрочем, Великобритания ни по факту, ни с течением времени этого не признала. Официально подтверждена только перевозка 5000 ящиков с винтовками и патронами, однако они не могли бы привести к таким последствиям. Лайнер затонул очень быстро – через 18 минут после атаки.

Лишь несколько десятков человек спаслись на шлюпках, другие либо утонули вместе с кораблем, либо оказались в воде, температура которой была 11 градусов. Несколько судов, которые первыми направлялись на сигнал SOS, повернули обратно. Первый – пароход «Наррагансетт» — был на месте чуть более, чем через час. Однако в него немецкая субмарина также выпустила торпеду – последнюю. Торпеда прошла мимо, но командир судна решил, что сигнал SOS – это была ловушка, и отвернул. Еще несколько судов развернулись, увидев, перископ подводной лодки. В результате спустя больше чем два часа после катастрофы на помощь выжившим пришли небольшие рыболовные и вспомогательные суда из Ирландии и единственное крупное судно — греческий пароход «Екатерина», капитан которого принял решение участвовать в операции по спасению выживших, несмотря на угрозу торпедирования. В крушении погибли 1198 человек. Она повлекла за собой ощутимое ухудшение отношений между США и Германией, и в конце концов стала одной из причин, по которым США вступили в Первую мировую войну.

7 мая 1920 года 6-я Сечевая дивизия Армии УНР в авангарде союзных украинско-польских войск вступила в Киев, из которого накануне отступили оккупационные большевистские войска. Это был финальный аккорд совместного контрнаступления украинских и польских войск в рамках польско-советской войны 1920 года. А также логический результат Первого Зимнего похода армии УНР. 9 мая украинско-польские войска провели общий парад в Киеве. Но удержать столицу надолго не удалось – уже 14 июня в нее снова вступили красноармейцы.

7 мая 1945 года в 2:41 представители немецкого военного командования подписали акт о безусловной капитуляции Германии.

Это произошло в Реймсе, в штаб-квартире генерала Дуайта Эйзенхауэра. Акт о капитуляции подписывали исполняющий обязанности начальника ОКВ (OKW – Верховное командование Вермахта – вооруженных сил Третьего Рейха) Альфред Йодль и главнокомандующий ВМС Ганс-Георг фон Фридебург. Соответствующее поручение они получили от Карла Деница – немецкого адмирала, который по завещанию Гитлера 30 апреля стал его преемником в должности главы государства, получив титул Рейхспрезидента и Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Германии. Советское командование впоследствии потребовало повторного подписания капитуляции. Оно прошло 8 мая 1945 года в 22:43 по центральноевропейскому времени (00:43 9 мая по московскому).

7 мая 1954 года правительства США, Франции и Великобритании отказались принять СССР в члены НАТО. СССР обратился с соответствующим неожиданным предложением к членам альянса 31 марта того же года. Советское правительство сообщало, что готово «рассмотреть вместе с заинтересованными правительствами вопрос об участии СССР в Североатлантическом договоре». Первый генсек НАТО Гастингс Исмей, получив такое сообщение, сначала прокомментировал его фразой: «Откровенно говоря, советский запрос на присоединение к НАТО похож на то, как ярый грабитель просит взять его на работу в полицию».

7 мая 1985 года в СССР ввели свою версию «сухого закона». В этот день вышло постановление ЦК КПСС о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма. С него началась антиалкогольная кампания, сопровождавшаяся вырубкой гектаров виноградников, давками в магазинах в короткие промежутки времени, когда «отпускали», взрывным развитием самогоноварения и дефицитом продуктов, которые требовались самогонщикам, в частности сахара.

При этом следует отметить, что в результате кампании, по данным статистики, продолжительность жизни и рождаемость в СССР выросли. Так, за время действия ограничений на алкоголь в стране рождалось в год по 5,5 миллиона младенцев (на 500 тысяч в год больше, чем ежегодно за предыдущие 20-30 лет). Количество детей, рождавшихся с недостатками развития, сократилось на 8%. Также отметили сокращение смертности. При этом антиалкогольная кампания отразилась на экономике СССР и вызвала массовое недовольство населения. Во время борьбы за трезвость только в Украине вырубили до 30% виноградников (преимущественно – в Крыму). В частности, уничтожили уникальные коллекционные сорта винограда (например, сорт «Эким-Кара», из которого производили вино «Черный доктор»). В 1987 году руководство СССР было вынуждено свернуть борьбу с производством и потреблением алкоголя.

7 мая 2016 года в Украине открыли первый в мире полноценный памятник гетману Ивану Мазепе. Он установлен в Полтаве на Соборной площади недалеко от Свято-Успенского собора. До этого в Украине и мире было всего несколько бюстов Мазепы.

7 мая 2022 года Генштаб ВСУ сообщил об освобождении Циркунов. «В результате наступления подразделений Вооруженных Сил Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Циркуны», — отметили тогда в сводке Генштаба.

Церковный праздник 7 мая

7 мая христиане чтят память мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов. Мученик Савва был воеводой, служил во времена императора Аврелиана. С юности он был христианином и соблюдал заповеди Христа. Савва помогал неимущим, посещал в тюрьмах заключенных христиан. Имел дар чудотворения.

Когда император узнал, что святой Савва христианин, то потребовал от него отречения. Мученик снял военный пояс и подтвердил, что не оставит своей веры. Его били, обжигали свечами, бросили в котел со смолой, но мученик оставался невредимым. Наблюдая за его мучениями, в Христа уверовали 70 воинов, которым сразу же отсекли головы мечом. Святого Савву бросили в тюрьму. Наутро он перенес очередную пытку, а после этого Савву утопили в реке.

Народные приметы

Если день облачный, то май будет грозовым.

Если появились крылатые муравьи – скоро придет жара.

Если птицы вьют гнезда в тени, то лето будет очень жарким.

Что нельзя делать 7 мая

Если идет дождь, то нельзя ничего сеять в огороде.

Нельзя унывать и плакать в этот день.

Лучше не принимать нежелательных гостей – они принесут беду в дом.