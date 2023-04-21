Сегодня 21 апреля: какой праздник и день в истории

21 апреля 2019 года в Украине состоялся второй тур президентских выборов, победу в котором одержал Владимир Зеленский. В 1913-м на воду спустили «Аквитанию» – единственный лайнер, участвовавший в двух мировых войнах. В 1960-м Бразилия перенесла столицу из Рио в новый город. В 1967-м в Греции произошел переворот «черных полковников».

Праздники и памятные даты 21 апреля

21 апреля государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

Под эгидой ООН проходит Всемирный день творчества и инновационной деятельности. Также сегодня – Всемирный день миграции рыб.

21 апреля в истории

21 апреля 1913 года на воду в Великобритании спустили пассажирский лайнер «Аквитания».

В историю он вошел, потому что участвовал в двух мировых войнах – в качестве госпитального и военного транспорта. Но с самого начала владелец «Аквитании», компания «Cunard Line», конечно, предполагала для лайнера совершенно иную судьбу. Оформленная с шиком, «Аквитания» должна была составить компанию еще двум пассажирским судам компании – «Лузитании» и «Мавритании» в перевозках состоятельных (и не только) пассажиров между США и Соединенным Королевством. Тем более что после крушения «Титаника» его владельцы и главные конкуренты «Cunard Line» компания «White Star Line» стремительно теряли свои позиции на рынке.

После спуска на воду на «Аквитании» еще около года проводили отделочные работы и в мае 1914-го ввели в эксплуатацию. До «мобилизации» на войну лайнер даже успел совершить несколько трансатлантических рейсов между Саутгемптоном и Нью-Йорком. Потом «Аквитания» стала единицей Королевского флота. Сначала ее пытались задействовать как вооруженный коммерческий крейсер, но из-за большого расхода топлива «переквалифицировали» сначала в транспортное, а затем — госпитальное судно. В том же качестве «Аквитания» прошла всю Вторую мировую, и даже по ее завершении некоторое время работала на королевский флот, транспортируя войска. «Демобилизовали» судно в 1948-м, после чего оно еще совершало пассажирские рейсы между Саутгемптоном и Галифаксом. В феврале лайнер-ветеран отправили на слом.

21 апреля 1944 года началось сражение между отрядами УПА и НКВД под Гурбами в Ровенской области.

В этот момент разбитые нацистские войска отступали, не угрожая частям УПА. Красная армия вела наступление, оставляя отряды украинских повстанцев в тылу. Для их подавления отправили несколько дивизий НКВД. Местные жители и поддерживаемая ими УПА не собирались прекращать вооруженное сопротивление, так как хорошо помнили опыт советской оккупации в 1939 – 1941 годах и ожидали продолжения репрессий. Бой с частями НКВД под Гурбами произошел при переходе частей УПА через немецко-советские фронты. Оценки сил и потерь обеих сторон сильно различаются. Генерал-хорунжий (а в дальнейшем, с 1950-го, командир УПА) Василий Кук называл потери в бою со стороны повстанческой армии – 100 человек, со стороны НКВД – 900. Бой завершился тактической победой значительно превосходящих советских сил, однако отряды УПА смогли выйти из окружения. После боя НКВД сожгли села Гурбы и Антоновцы, а жителей из них вывезли.

21 апреля 1960 года Бразилия сменила столицу. Из Рио-де-Жанейро ее перенесли в специально построенный с нуля город Бразилиа.

Главной идеей смены столицы был ее перенос поближе к центру страны. Бразилиа построили за четыре года. Ее главным планировщиком был Лусио Коста, а главным архитектором Оскар Нимейер. Город занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Одна из его достопримечательностей – самая широкая в мире улица – Монументальная ось, ширина которой 250 метров. Сейчас в Бразилиа более 2,5 млн жителей, здесь работают высшие органы всех трех ветвей власти страны и более сотни иностранных посольств.

21 апреля 1967 года в Греции произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришел так называемый режим «черных полковников» во главе с Георгиосом Пападопулосом. Перевороту предшествовал длительный политический кризис в государстве, который длился еще со времен до Второй мировой войны (в общей сложности около 30 лет). До войны главное политическое противостояние разворачивалось между республиканцами и монархистами. Сразу после изгнания нацистов в стране вспыхнула гражданская война между коммунистическим подпольем, действовавшим на территории страны во время оккупации, и вернувшимся из изгнания правительством. Непосредственно перед переворотом произошло очередное обострение – молодой король Константин II, существенно ограниченный в своих правах, все же воспользовался имеющейся властью, чтобы отправить в отставку правительство. Он назначил временное правительство и новые выборы – на 28 мая 1967 года. Впрочем, до выборов дело не дошло. Поводом для военного переворота стала возможность получения большинства на выборах левой партией, считавшейся прикрытием для запрещенных на тот момент в стране коммунистов. Осуществила переворот группа армейских офицеров во главе с бригадным генералом Стилианосом Паттакосом и двумя полковниками — Георгиосом Пападопулосом и Николаосом Макарезосом.

Смена власти произошла буквально за ночь – параллельно с массовыми (счет шел на тысячи) арестами греческих политиков и общественных деятелей. К утру вся Греция была в руках «полковников». Все ведущие политики, включая премьер-министра Панайотиса Канеллопулоса, были арестованы и помещены в одиночные камеры. Король сначала (под давлением) согласился сотрудничать с хунтой, публично признав диктаторов законным правительством Греции. Однако уже в декабре 1967-го пытался совершить собственный переворот, чтобы убрать «черных полковников» от власти. Попытка оказалась неудачной, поэтому Константин II был вынужден покинуть страну и королем в нее уже не вернулся.

Конец власти «полковников» пришел в 1974 году. Сначала была попытка «демократизации» в 1973-м, в ходе которой Пападопулос упразднил монархию и провозгласил себя президентом республики. Затем случился уже внутренний переворот во власти «полковников», во время которого на непродолжительный период к власти пришел сторонник жесткой линии Димитриос Иоаннидис (формально президентом стал подотчетный ему Федон Гизикис). Финалом правления хунты стала кипрская авантюра, когда в ходе переворота, инспирированного Иоаннидисом, на Кипре свергли президента. На это Турция отреагировала введением войск на остров и оккупацией его северной части. После этого хунту отстранило от власти совещание старейших политиков Греции под формальным председательством «президента» Гизикиса. Деятелей хунты, за исключением Гизикиса, приговорили к смертной казни, заменив впоследствии этот приговор пожизненным заключением.

21 апреля 2019 года в Украине состоялся второй тур президентских выборов. Соперниками в нем были действующий президент Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Зеленский получил 73,22% голосов, Порошенко – 24,45%. В абсолютных цифрах за Зеленского отдали голоса более 13,5 млн избирателей, за Порошенко – более 4,5 млн избирателей.

Церковный праздник 21 апреля

21 апреля христиане чтят память апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и других с ними. Все они жили в I веке и принадлежат к 70 апостолам, избранным Христом и посланным им на проповедь. Апостол Иродион был родственником апостола Павла и его спутником во многих путешествиях. Стал епископом города Патара и обратил в христианство многих греков-язычников и иудеев. Когда апостола Петра распяли, одновременно с ним, а также вместе со святым Олимпом, голову отсекли и апостолу Иродиону. Апостол Агав проповедовал в разных странах и имел дар пророчества. Апостол Руф был епископом в греческом городе Фивы, апостол Асинкрит – епископом в Гиркании, апостол Флегонт – в городе Марафоне, апостол Ерм – в Далмации. Все апостолы за свое служение перенесли страдания и умерли мученически.

Народные приметы

Если земля мокрая – то морозы еще будут, а если сухая – скоро потеплеет.

Гром в этот день сулит хороший урожай.

Если яблони и груши уже у цвету, то пора сеять овес.

Что нельзя делать 21 апреля

Нельзя убирать в доме.

Лучше не рыбачить и не работать на огороде.