Сегодня 31 марта: какой праздник и день в истории

31 марта – день рождения харьковского театра «Березиль». Также в этот день в 1929 году утвердили «Харьковское правописание» украинского языка (или «скрипниковку»). 31 марта 1889 года открыта Эйфелева башня, в 1954 СССР попросился в НАТО. А в 2022 году на Харьковщине началась эвакуация из города Барковенково.

Праздники и памятные даты 31 марта

31 марта государственных и профессиональных праздников нет. Под эгидой ООН проходят: Международный день бекапа и Международный день декольте.

31 марта в истории

31 марта 1854 года Япония согласилась отменить «сакоку» – курс на самоизоляцию. Эта политика «страны в цепях» проводилась в Японии, начиная с XVII века. Главной причиной было желание в первую очередь избежать возможного распространения в стране христианства. Так, в стране было запрещено проповедовать и исповедовать христианство (независимо от национальности человека), владеть любыми вещами, связанными с этой религией. Кроме того, был установлен запрет на выезд японцев за границу, а на островах отказывались принимать корабли, купеческие делегации и посольства любых западных стран, кроме Голландии. Но даже голландцы, ставшие исключением для японцев, могли контактировать с закрытой цивилизацией исключительно в рамках специальной резервации в Нагасаки. Выезжать за ее пределы и путешествовать по стране было запрещено. При этом торговые отношения со странами Востока Япония поддерживала. В частности, торговала с Китаем и Кореей. Конец этой политике положил Канагавский договор, который 31 марта 1854 года подписали Япония и США.

Согласно с ним кораблям США был разрешен вход в японские порты Симода и Хакодате, а гражданам США разрешали свободно передвигаться в этих портовых городах. Также разрешалась торговля (в случае торговли водой, продовольствием и топливом ее могло осуществлять только правительство). Также США получили право открыть консульство в Симоде. При этом запрет на распространение христианства в Японии оставался жестким – по крайней мере, до реформ 1870-х годов.

31 марта 1873 года родился идеолог украинского самостийныцтва и один из создателей армии УНР Николай Михновский.

Он происходил из старинного казацкого рода. Получил юридическое образование в Киевском университете святого Владимира. Еще в студенческие годы вступил в тайную политическую организацию «Братство тарасовцев». Был автором программного документа братства – «Кредо молодого украинца». В 1899 году Михновский переехал в Харьков – не с политической целью, а убегая с любимой от ее мужа. В непродолжительный харьковский период успел провести в городе концерт, посвященный 100-летию «Энеиды» Котляревского. Работал адвокатом и параллельно пропагандировал идею вооруженной борьбы за права украинского народа.

Недолго пробыл в рядах РУП (Революционной украинской партии), а в 1902 году основал Украинскую народную партию (УНП), для которой написал минифест «10 заповедей УНП». Писал статьи в украиноязычных изданиях, защищал в судах украинских активистов. А в начале Украинской революции 1917-1921 годов основал Украинский военный клуб имени Павла Полуботка, который должен был формировать проукраинскую идеологию у военных в то время еще российской армии. Являлся одним из организаторов 1-го Украинского полка им. Хмельницкого. После захвата Украины большевиками некоторое время жил на Кубани, а когда в 1924-м вернулся в Киев, сразу был арестован. 3 мая 1924 года Николая Михновского нашли повешенным в саду усадьбы его друга Владимира Шемета. В предсмертной записке он написал: «Чем они меня, лучше я сам себя».

31 марта 1889 года в Париже официально открыли сооружение, которое должно было быть временным, а в результате стало одним из главных символов французской столицы. В этот день инженер Гюстав Эйфель водрузил на вершине своей башни французский флаг.

Эйфелевую башню построили для открытия Парижской выставки и по случаю столетия со дня начала Французской революции. Спустя время конструкцию (которая, кстати, далеко не всем парижанам понравилась) планировали убрать. Но на ней установили радиоантенны, так что башня стала выполнять не только декоративную функцию, и от нее решили не избавляться. Высота Эйфелевой башни на момент строительства – вместе с мачтой флага – составляла 312,27 м. Это был рекорд высоты здания в мире, который не могли побить в течение 40 лет. Для создания памятника использовали 18 038 металлических деталей, скрепленных 2,5 миллиона заклепок. Общий вес металлической части башни – 7300 тонн (вместе с бетонным фундаментом – 10 100 тонн).

31 марта 1922 года в Киеве создана театр-студия «Березиль». Несмотря на место рождения, этот театр привычно называть харьковским. Ведь именно в Харькове он достиг наивысшего расцвета и был уничтожен советской властью. Основателем театра стал Лесь Курбас. В лучшие времена в «Березиле» было около 400 актеров и сотрудников, режиссерская лаборатория, собственный музей. В Харьков «березильцы» переехали в 1926 году, а разместились в здании, где сейчас находится театр им. Шевченко. Таково было решение Всеукраинского театрального совещания. Именно в Харькове театр достиг апогея своего развития. Здесь началось сотрудничество режиссера Леся Курбаса, драматурга Николая Кулиша и художника Вадима Меллера.

Совместно они создали классику украинского театра — постановки «Народный Малахий» (1928), «Мина Мазайло» (1929) и «Маклена Граса» (1933). По мере развития театра и роста его популярности, набирала обороты и травля Курбаса и Кулиша. Их пьесы были слишком философскими, творческими и «не советскими». Авторов обвиняли в «буржуазном национализме» и «отрыве от русского театра».

«Маклена Граса» стала последней известной пьесой Кулиша и последней громкой премьерой Курбаса. 23 сентября 1933 года спектакль представили публике, 5 октября Курбаса уволили, 25 декабря — арестовали.

Кулиша арестовали через год – в декабре 1934-го. Их обоих расстреляли 3 ноября 1937 г. в урочище Сандармох в Карелии. Театр «Березиль» в Харькове закрыли после ареста Курбаса. Коллектив присоединился к труппе Харьковского украинского драматического театра им. Т. Шевченко, который возглавил Марьян Крушельницкий. Сейчас название «Березиль» присвоили малой сцене театра Шевченко.

31 марта 1929 года Украинская академия наук одобрила так называемое «Харьковское правописание» украинского языка. Его еще называют правописанием Голоскевича, правописанием Скрипника или просто «скрипниковкой». Это разработанное в советской Украине правописание, впоследствии одобрило Научное общество им. Шевченко во Львове. Утвердил правописание 6 сентября 1928 народный комиссар образования Николай Скрипник (поэтому «скрипниковка»). А Григорий Голоскевич в 1929 году составил и издал словарь по этому правописанию (поэтому правописание Голоскевича). Большинство языковедов, которые были составителями правописания, впоследствии репрессировали. Среди других в комиссию входили писатели Николай Хвылевой, Майк Йогансен, Михаил Яловой и другие.

Как официальное правописание советской Украины «скрипниковка» просуществовала только до 1933 года. Тогда ее прозвали «националистической» и переработали. Целью переработок было приближение украинского правописания к русскому языку. Среди того «националистического», что содержала «скрипниковка» и что убрали, — в частности, буква «Ґ, ґ» и передача греческого звука θ (th) через украинский «т» (те же «етер», «анатема», «катедра» и так далее). В новом украинском правописании 2019 года нормы «скрипниковки» частично вернули – большинство пока в вариативной форме.

31 марта 1954 года случилось произошло неожиданное — СССР обратился к НАТО с предложением принять себя в члены альянса. Некоторые данные о том, как это происходило, содержатся в книге авторства первого генсека НАТО Гастингса Исмея NATO: The First Five Years и его записке. Выдержки из этих документов публиковало украинское издание NV. В книге Исмей лишь отметил: «Совет в целом обсуждал ноту Советского Союза от 31 марта 1954 года, включавшую, среди прочего, удивительное предложение о том, что советское правительство готово «рассмотреть вместе с заинтересованными правительствами вопросы об участии СССР в Североатлантическом договоре». В своем ответе на советскую ноту 7 мая Франция, Великобритания и США отклонили предложение СССР.

Эмоции генсека по поводу советской провокации наиболее яркие в записке, которую позже обнародовали архивисты НАТО. Исмей написал ее в миланской гостинице Principe di Savoia – там, где получил информацию о ноте СССР. Первая реакция Исмея, в частности, содержала такую формулировку: «Откровенно говоря, советский запрос на присоединение к НАТО похож на то, что ярый грабитель просит взять его [на работу] в полицию».

31 марта 2019 года состоялся первый тур выборов Президента Украины. Во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

В первом туре Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко – 15,95%. Третьей стала Юлия Тимошенко (13,4%). За ней следовали Юрий Бойко (11,67%), Анатолий Гриценко (6,91%), Игорь Смешко (6,04%) и Олег Ляшко (5,48%). Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов.

31 марта 2022 года началась эвакуация из города Барвенково на Харьковщине. В Изюме еще продолжались боевые действия, однако враг уже смог перейти Северский Донец в городе, и фронт приближался к Барвенково. В дальнейшем оккупанты постоянно пытались прорваться в этот город, чтобы открыть для себя еще одну дорогу на Донбасс. Однако это им так и не удалось.

Церковный праздник 31 марта

31 марта христиане чтят память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Он родился в Иерусалиме в 315 году в христианской семье. Достигнув совершеннолетия, принял монашество, впоследствии стал пресвитером. А в 350 году стал архиепископом Иерусалимским. Боролся с ересями, из-за чего епископы-ариане добились его изгнания из Иерусалима.

Кирилл нашел убежище у епископа Сильвана в Тарсе. Когда же Кирилл принял участие в Поместном соборе, один из митрополитов, не желавший его участия, оговорил архиепископа перед императором, и тот заключил святителя в тюрьму. Император Юлиан Отступник, лишь взойдя на престол, разрешил Кириллу вернуться к его пастве. Но впоследствии император отрекся от Христа. Кирилла снова изгнали, а Иерусалимскую кафедру занял святой Кириак. Впоследствии он скончался мученической смертью. После гибели Юлиана святитель Кирилл вернулся на свою кафедру, но во время правления императора Валента третий раз оправился в ссылку. Лишь при царе Феодосии Великом архиепископ окончательно вернулся, участвовал во II Вселенском Соборе. По себе святитель Кирилл оставил 23 наставления и две беседы на евангельские темы. Умер в 386 году.

Народные приметы

Если уже появились первые цветы – в апреле погода будет теплой.

Если крутится мошкара – жди урожая грибов.

Что нельзя делать 31 марта

Нельзя никому давать хлеб и соль.

Нельзя открывать дверь посторонним людям.

Не следует в этот день стричь волосы и ногти.