Новости Харькова — главное за 30 июня: как прошла ночь

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07:08

Ночью над Харьковом и областью кружили беспилотники

Тревогу в Харькове и области объявили из-за угрозы применения БпЛА в 22:44.

Постоянно меняя курс, беспилотники кружили над регионом еще в течение нескольких часов. Отбой тревоги объявили лишь в 03:05. Однако вскоре ее возобновили – в 03:47 ВС ЗСУ зафиксировали активность вражеской авиации на северо-востоке.

Отбой дали уже утром – в 05:31.