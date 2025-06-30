Новости Харькова — главное за 30 июня: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:08
Ночью над Харьковом и областью кружили беспилотники
Тревогу в Харькове и области объявили из-за угрозы применения БпЛА в 22:44.
Постоянно меняя курс, беспилотники кружили над регионом еще в течение нескольких часов. Отбой тревоги объявили лишь в 03:05. Однако вскоре ее возобновили – в 03:47 ВС ЗСУ зафиксировали активность вражеской авиации на северо-востоке.
Отбой дали уже утром – в 05:31.
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 07:09;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".