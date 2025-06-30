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Новости Харькова — главное за 30 июня: как прошла ночь

Украина 07:09   30.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 30 июня: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:08

Ночью над Харьковом и областью кружили беспилотники

Тревогу в Харькове и области объявили из-за угрозы применения БпЛА в 22:44.

Постоянно меняя курс, беспилотники кружили над регионом еще в течение нескольких часов. Отбой тревоги объявили лишь в 03:05. Однако вскоре ее возобновили – в 03:47 ВС ЗСУ зафиксировали активность вражеской авиации на северо-востоке.

Отбой дали уже утром – в 05:31.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 07:09;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".