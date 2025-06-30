Расстрелял воина ВСУ на Харьковщине: пленному оккупанту «светит» пожизненное
Подозрение по нескольким статьям УКУ получил пленный военнослужащий РФ, который, по данным следствия, участвовал в расстрелах воинов ВСУ во время повторного наступления на Харьковщину в 2024 году.
Речь идет о 36-летнем россиянине Сергее Тужилове, стрелке-штурмовике 69-й мотострелковой дивизии 6-й армии РФ, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. По данным правоохранителей, он имеет две судимости за разбой и наркоторговлю.
«Как установило расследование, Тужилов принимал участие в боях под Волчанском в июне 2024 года. Во время штурма местного завода рашист вместе с сообщником расстреляли троих военнослужащих ВСУ, попавших в плен. Задокументировано, что Тужилов лично из табельного автомата произвел выстрел в затылок связанного украинского воина. Кроме того, злоумышленник выбирал места для убийства еще двух пленных и охранял «периметр» во время расстрелов», — рассказали в СБУ.
Отмечается, что все трое воинов погибли на месте. По данным следствия, перед расстрелами россияне пытали пленных, привязав их к столбам.
Во время новых боев украинские защитники уничтожили подразделение Тужилова, а его самого как единственного уцелевшего взяли в плен.
Тужилов получил подозрения в пособничестве в жестоком обращении с военнопленным, совмещенное с умышленным убийством и военными преступлениями.
Ему грозит пожизненное.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: оккупант, расстреляли, СБУ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 14:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрение по нескольким статьям УКУ получил пленный военнослужащий РФ, который, по данным следствия, участвовал в расстрелах воинов ВСУ".