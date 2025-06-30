Розстріляв воїна ЗСУ на Харківщині: полоненому окупанту «світить» довічне
Підозру за декількома статтями ККУ отримав полонений військовослужбовець РФ, який, за даними слідства брав участь у розстрілах воїнів ЗСУ під час повторного наступу на Харківщину у 2024 році.
Йдеться про 36-річного росіянина Сергія Тужилова, стрільця-штурмовика 69-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії РФ, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. За даними правоохоронців, він має дві судимості за розбій і наркоторгівлю.
«Як встановило розслідування, Тужилов брав участь у боях під Вовчанськом у червні 2024 року. Під час штурму місцевого заводу рашист разом із спільником розстріляли трьох військовослужбовців ЗСУ, які потрапили у полон. Задокументовано, що Тужилов особисто з табельного автомата здійснив постріл у потилицю зв’язаного українського воїна. Крім цього, зловмисник обирав місця для вбивства ще двох полонених та охороняв «периметр» під час розстрілів», – розповіли в СБУ.
Зазначається, що всі троє воїнів загинули на місці. За даними слідства, перед розстрілами росіяни катували полонених, прив’язавши їх до стовпів.
Під час нових боїв українські захисники знищили підрозділ Тужилова, а його самого як єдиного вцілілого взяли у полон.
Тужилов отримав підозри у пособництві в жорстокому поводженні з військовополоненим, поєднане з умисним вбивством та воєнних злочинах.
Йому загрожує довічне.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2025 в 14:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підозру за декількома статтями ККУ отримав полонений військовослужбовець РФ, який, за даними слідства брав участь у розстрілах воїнів ЗСУ".