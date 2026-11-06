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Колишній заступник Синєгубова очолив Службу відновлення Харківщини

Політика 20:10   06.11.2026
Тетяна Литвіна
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Колишній заступник Синєгубова очолив Службу відновлення Харківщини Фото: Ігор Турченко/Facebook

В.о. начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області призначено Ігоря Турченка, повідомили у відомстві. До цього він працював заступником начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Заступником Олега Синєгубова Ігор Турченко був із вересня 2024 року до жовтня 2026-го. На цій посаді координував роботу структурних підрозділів, відповідальних за архітектуру, капітальне будівництво, шляхове господарство, фінанси та житлово-комунальне господарство області.

До ХОВА багато років працював в облавтодорі: головним інженером філії «Харківський дорсервіс» ДП «Харківський облавтодор», згодом – головним інженером та директором цього підприємства. У 2018-2024 роках очолював ДП «Дороги Харківщини».

42-річний Турченко родом із Лозової Харківської області. Має кілька вищих освіт: закінчив ХНАДУ за спеціальностями «Організація перевезень та управління на транспорті» та «Будівництво автомобільних доріг та аеродромів». Також здобув ступінь магістра держуправління у Харківському регіональному інституті державного управління та юридичну освіту у НПУ імені Ярослава Мудрого. Має науковий ступінь доктора філософії у галузі права.

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Нагадаємо, першим заступником начальника Харківської обласної військової адміністрації у жовтні 2026 року було призначено Дмитра Луніна. З 2019 до 2021 року він був першим заступником начальника Полтавської ОДА, яку на той час очолював Олег Синєгубов.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2026 в 20:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В.о. начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області призначено Ігоря Турченка, повідомили у відомстві.".