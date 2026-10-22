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Першого заступника Синєгубова погодив Кабмін: хто такий Дмитро Лунін

Політика 14:05   22.10.2026
Вікторія Яковенко
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Першого заступника Синєгубова погодив Кабмін: хто такий Дмитро Лунін Фото: фейсбук Дмитра Луніна

Кабінет міністрів України ухвалив сьогодні низку кадрових змін. Серед них – призначення першого заступника начальника ХОВА.

“Погоджено призначення Луніна Дмитра Сергійовича першим заступником голови Харківської обласної державної адміністрації», – повідомив постійний представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

Зазначимо, Дмитро Лунін – родом з Харкова. Освіту також здобув тут. З 2019 по 2021 роки був першим заступником голови Полтавської ОДА, яку у той час очолював Олег Синєгубов. З лютого 2022-го до жовтня 2023-го Лунін був начальником Полтавської ОВА.

Нагадаємо, розпорядження щодо звільнення першого заступника начальника Харківської ОВА Олександра Скакуна набуло чинності 7 листопада 2023 року. У коментарі МГ «Об’єктив» Скакун зазначав, що про своє звільнення дізнався зі ЗМІ, і про причини йому ніхто не повідомляв. Начальник ХОВА Олег Синегубов коментував, що “неефективність роботи (Скакуна – ред.) була системною”.

Після цього Скакун судився та довів, що не прогулював службу. “Я перший раз у своєму житті подав до суду. Подав в останній день, коли це я міг зробити. Я дуже довго думав,  робити мені це чи не робити. Ну, але це настільки… Я людина не образлива, але це (звільнення – Ред.) було настільки образливо зроблено та прокоментовано потім. А потім виправлені коментарі…  У результаті я вирішив для себе все ж таки подати позов до суду. Я його виграв. До речі, наскільки я знаю, апеляцію ніхто не подавав на це рішення”, – розповів Скакун в інтерв’ю “Об’єктиву”.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2026 в 14:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кабінет міністрів України ухвалив сьогодні низку кадрових змін. Серед них – призначення першого заступника начальника ХОВА.".