«Неефективність роботи була системною» – Синєгубов про звільнення Скакуна
Голова ХОВА Олег Синєгубов в коментарі «Суспільне Харків» прокоментував рішення щодо звільнення свого першого заступника Олександра Скакуна.
«Це рішення було абсолютно свідомим. За певні в роботі промахи, не промахи, але з його боку, скажемо так, робота, на моє особисте переконання, неефективність була системною. Це рішення, моє розпорядження було погоджене з Офісом Президента. Тому це спільне рішення. Прийшов час знайти більш ефективну людину на це місце», – сказав Синєгубов.
Він також зазначив, що наразі розглядають кандидатури на цю посаду.
«У нас немає на меті просто призначити людину на це місце. Ця людина має відповідати всім нормам, правилам», – додав голова ХОВА.
На питання кореспондента: «чи буде це людина, яка вже працює в ХОВА», Синєгубов відповів: «подивимось».
Відео: “Суспільне Харків”
Нагадаємо, у коментарі МГ «Об’єктив» Олександр Скакун зазначав, що про власне звільнення дізнався зі ЗМІ. Про причини йому ніхто не повідомляв.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 16:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в коментарі «Суспільне Харків» прокоментував рішення щодо звільнення свого першого заступника Олександра Скакуна.".