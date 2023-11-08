Перший заступник Синєгубова Скакун дізнався про звільнення з преси – дослівно
Перший заступник начальника ХОВА Олександр Скакун про власне звільнення дізнався зі ЗМІ. Про причини йому ніхто не повідомляв.
“Зі мною ніхто з керівництва не розмовляв, про причини не повідомляв, досі всі новини про звільнення дізнаюся з преси. Перший раз учора прочитав увечері, об’їжджаючи по області мобільні групи по боротьбі з “шахедами”, – повідомив Скакун у коментарі МГ “Об’єктив”.
Раніше у ХОВА підтвердили звільнення першого заступника начальника – Олександра Скакуна.
“Рішення про звільнення першого заступника начальника Харківської ОВА Олександра Скакуна погоджено Офісом Президента, відповідне розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації набуло чинності 7 листопада 2023 року”, – заявила пресслужба ХОВА.
Олександр Скакун працював у ХОДА (а з початком війни – ХОВА) з 2017 року. Він єдиний із заступників, які протрималися на цій посаді за чотирьох глав облдержадміністрації. 2021-го виконував обов’язки голови після звільнення Айни Тимчук. У лютому 2022-го, вже за Синєгубова, Скакун пішов на підвищення і став першим заступником голови ХОДА.
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До приходу в ХОДА Олександр Скакун працював у СБУ на різних посадах, аж до першого заступника начальника Служби безпеки у Харківській області.
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- Категорії: Політика, Харків; Теги: скакун, увольнение, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 13:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший заступник начальника ХОВА Олександр Скакун про власне звільнення дізнався зі ЗМІ. Про причини йому ніхто не повідомляв".