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Первый зам Синегубова Скакун узнал об увольнении из прессы – прямая речь

Политика 13:05   08.11.2023
Оксана Горун
Первый зам Синегубова Скакун узнал об увольнении из прессы – прямая речь

Первый заместитель начальника ХОВА Александр Скакун о собственном увольнении узнал из СМИ. О причинах ему никто не сообщал.

«Со мной никто из руководства не разговаривал, о причинах не сообщал, по сию минуту все новости об увольнении узнаю из прессы. Первый раз вчера прочитал вечером, объезжая по области мобильные группы по борьбе с «шахедами», — сообщил Скакун в комментарии МГ «Объектив».

Ранее в ХОВА подтвердили увольнение первого заместителя начальника — Александра Скакуна.

«Решение об увольнении первого заместителя начальника Харьковской ОВА Александра Скакуна согласовано Офисом Президента, соответствующее распоряжение начальника Харьковской областной военной администрации вступило в силу 7 ноября 2023 года», — заявила пресс-служба ХОВА.

Александр Скакун работал в ХОГА (а с началом войны — ХОВА) с 2017 года. Он единственный из заместителей, продержавшихся на этой должности при четырех главах облгосадминистрации. В 2021-м исполнял обязанности главы после увольнения Айны Тимчук. В феврале 2022-го, уже при Синегубове, Скакун пошел на повышение и стал первым заместителем главы ХОГА.

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До прихода в ХОГА Александр Скакун работал в СБУ на различных должностях, вплоть до первого заместителя начальника Службы безопасности в Харьковской области.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 13:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый заместитель начальника ХОВА Александр Скакун о собственном увольнении узнал из СМИ. О причинах ему никто не сообщал".