Первый зам Синегубова Скакун узнал об увольнении из прессы – прямая речь

Первый заместитель начальника ХОВА Александр Скакун о собственном увольнении узнал из СМИ. О причинах ему никто не сообщал.

«Со мной никто из руководства не разговаривал, о причинах не сообщал, по сию минуту все новости об увольнении узнаю из прессы. Первый раз вчера прочитал вечером, объезжая по области мобильные группы по борьбе с «шахедами», — сообщил Скакун в комментарии МГ «Объектив».

Ранее в ХОВА подтвердили увольнение первого заместителя начальника — Александра Скакуна.

«Решение об увольнении первого заместителя начальника Харьковской ОВА Александра Скакуна согласовано Офисом Президента, соответствующее распоряжение начальника Харьковской областной военной администрации вступило в силу 7 ноября 2023 года», — заявила пресс-служба ХОВА.

Александр Скакун работал в ХОГА (а с началом войны — ХОВА) с 2017 года. Он единственный из заместителей, продержавшихся на этой должности при четырех главах облгосадминистрации. В 2021-м исполнял обязанности главы после увольнения Айны Тимчук. В феврале 2022-го, уже при Синегубове, Скакун пошел на повышение и стал первым заместителем главы ХОГА.

До прихода в ХОГА Александр Скакун работал в СБУ на различных должностях, вплоть до первого заместителя начальника Службы безопасности в Харьковской области.