Экс-руководитель ХОГА отказался от звания Почетного гражданина Харьковщины

Присвоение звания «Почетного» Александру Скакуну должны были рассматривать депутаты на нынешней сессии облсовета, но этого не произошло. Почему, пояснил он сам.

Первый заместитель главы ХОВА Александр Скакун, который руководил Харьковской ОГА в статусе и.о. главы с августа по декабрь 2021 года, попросил не присваивать ему звание Почетного гражданина Харьковской области.

«Глубоко понимая военно-политические процессы, происходящие в области на протяжении российско-украинской войны с 2014 года, уверен, что в настоящее время активной фазы российской военной агрессии против Украины, акцент при принятии решений по награждениям надо делать на личности военных, уже своими действиями доказавших верную службу Украине и Харьковщине», — написал Скакун в facebook.

«Вместо себя» он предложил две кандидатуры:

— генерал-майора Александра Пивовара — начальника УСБУ в Харьковской области в 2014-2016 годов, «под руководством которого в 2014г. управление ВБ не оставило никакого шанса ФСБ РФ для создания на территории области так называемой «ХНР»;

— полковника Павла Федосенко — командира 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко, «первые бои которой на территории области вдохновили всех нас на безжалостное сопротивление врагу».

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Отметим, что сам Скакун в 2014 году устанавливал флаг Украины на здании Харьковской ОГА после того, как пророссийские силы захватывали здание. На тот момент он был первым заместителем начальника УСБУ в Харьковской области. С 2017 года Скакун — заместитель главы ХОГА — единственный из замов, продержавшихся на этой должности уже при четырех главах облгосадминистрации. Более того — в феврале 2022 года Скакун пошел на повышение и стал первым заместителем главы ХОГА.