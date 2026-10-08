Сегодня 8 октября 2026: какой праздник и день в истории

8 октября в Украине – День юриста. В этот день в 2003-м Арнольд Шварценеггер победил на выборах губернатора Калифорнии. В 1991-м Хорватия и Словения окончательно вышли из состава Югославии. В 1945-м запатентовали микроволновку. В 1906-м парикмахер Карл Несслер представил свое изобретение – аппарат для перманентной завивки волос. В 1886-м в Харькове приняла первых посетителей общественная библиотека. В 1871-м родился легендарный украинский борец Иван Пиддубный. В том же году начался Большой чикагский пожар – самый масштабный в истории США. В 1085-м в Венеции освятили Базилику святого Марка.

Праздники и памятные даты 8 октября

8 октября в Украине – День юриста.

Второй четверг октября – это Всемирный день зрения.

В мире – Всемирный день биометрии и Международный день бездорожья.

Также сегодня: Всемирный день осьминога, Всемирный день дислексии, Международный день подиатрии (раздел медицины, занимающийся лечением заболеваний стопы и голени), Международный день регистрации рождений.

Видео создано с использованием ИИ

8 октября в истории

8 октября 1085 года в Венеции освятили Базилику святого Марка. Подробнее.

8 октября 1871 года в Полтавской области родился борец Иван Поддубный. Подробнее.

8 октября 1871 года в Чикаго (США) начался пожар, ставший самым масштабным в истории страны. Подробнее.

8 октября 1886 года приняла первых посетителей Харьковская общественная библиотека. Подробнее.

8 октября 1906 года немецкий изобретатель Карл Людвиг Несслер представил в своей парикмахерской на Оксфорд-стрит в Лондоне недавно изобретенный аппарат для перманентной завивки. Подробнее.

8 октября 1938 года по приговору особой тройки УНКВД по Харьковской области расстреляли украинского писателя и бандуриста Гната Хоткевича.

8 октября 1945 года запатентовали микроволновку. Подробнее.

8 октября 1991 года парламент Хорватии принял решение о разрыве всех государственных и правовых связей с Социалистической федеративной республикой Югославия (СФРЮ), окончательно оформив независимость.

«8 октября 1991 года, через день после того, как истребители Югославской народной армии обстреляли здание правительства, где находилось руководство государства во главе с Туджманом (Франьо Туджман – президент Хорватии – Ред.), и сербская агрессия распространилась на значительную часть Хорватии; парламент решил разорвать все государственные и правовые связи с бывшей федерацией. Парламент единогласно принял решение, открыв путь независимости Хорватии», — пишет о тех событиях правительственный портал Хорватии.

Одновременно, 8 октября 1991-го, возобновила исполнение своих актов о независимости и выходе из Югославии Словения. Такая синхронность действий республик связана с тем, что именно в этот день истек срок трехмесячного моратория, установленного Брионской декларацией. Это соглашение Словения, Хорватия и СФРЮ подписали при посредничестве Европейского Союза 7 июля 1991 года. Подписание проходило на фоне боевых действий в Словении (так называемой Десятидневной войны) – они начались после провозглашения Словенией и Хорватией независимости 25 июня 1991 года. Уже 26 июня подразделения Югославской народной армии начали операцию против Словении, пытаясь взять под контроль пограничные переходы. Благодаря оперативному вмешательству европейской дипломатии удалось достичь Брионского соглашения, согласно которому Словения и Хорватия обязались на три месяца приостановить реализацию своих решений о независимости, а Югославская народная армия (ЮНА) должна была прекратить боевые действия на словенской территории. Это позволило приостановить кровопролитие здесь и сейчас, но глобально не разрешило конфликт между центром и республиками, желавшими независимости. Вскоре боевые действия не только возобновились, но и значительно обострились – в первую очередь, в Хорватии. Здесь часть сербского населения выступала против независимости.

В течение 1990 – 1991 годов сербское меньшинство начало создавать собственные автономные структуры, происходили стычки – в том числе вооруженные. Резкое обострение случилось в августе 1991-го, в частности, в Западной Славонии, где сербские формирования при поддержке ЮНА перешли к более масштабным боевым операциям.

«ЮНА вмешалась в конфликт якобы для того, чтобы разделить комбатантов, но вскоре стало очевидным, что она выступает в пользу хорватских сербов. Состоявшаяся впоследствии война опустошила Хорватию, в результате чего погибли десятки тысяч человек, а сотни тысяч были перемещены», — пишет Office of the Historian — подразделение Государственного департамента США.

Поэтому боевые действия возобновились еще до того, как истек срок Брионского соглашения. А в последний день трехмесячного моратория, 7 октября 1991-го, югославские боевые самолеты атаковали столицу Хорватии Загреб. Прямые удары пришлись по президентскому дворцу.

«Когда вскоре после 15:00 ракеты врезались в крышу дворца, президент Хорватии Франьо Туджман обедал там с двумя федеральными чиновниками, являющимися хорватами: премьер-министром Анте Марковичем (его должность назвалась председатель Союзного исполнительного веча — Ред.) и председателем президиума Степаном Месичем. Барочное сооружение было серьезно повреждено, но три чиновника остались невредимыми, и никто не получил серьезных травм», — писала об этих событиях The Washington Post.

При этом официальный Белград опровергал, что приказал пилотам осуществить такую ​​атаку. На следующий день Хорватия разорвала государственные и правовые связи с бывшей федерацией, а Словения возобновила процесс выхода. Боевые действия продолжались, но остановить процесс распада руководству Югославии так и не удалось. Хорватия и Словения были международно признаны в январе 1992 года. 22 мая 1992-го они вступили в ООН.

8 октября 2003 года на выборах губернатора Калифорнии победил актер Арнольд Шварценеггер. Подробнее.

Церковный праздник

8 октября в Украине чтят память преподобной Пелагеи. Подробнее.

Народные приметы

Если с вишен уже опали все листья, то зима наступит рано.

Если к 8 октября уже выпадал снег, то зима будет ранней и морозной, а следующее лето – урожайным.

Что нельзя делать 8 октября

Нельзя одалживать куриные яйца.

Больным нельзя выходить на улицу.

День неудачный для приготовления вина.