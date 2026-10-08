Сьогодні 8 жовтня 2026: яке свято та день в історії

8 жовтня в Україні – День юриста. Цього дня у 2003 році Арнольд Шварценеггер переміг на виборах губернатора Каліфорнії. У 1991-му Хорватія та Словенія остаточно вийшли зі складу Югославії. У 1945-му запатентували мікрохвильову піч. У 1906-му перукар Карл Несслер презентував свій винахід – апарат для перманентної завивки волосся. У 1886-му в Харкові прийняла перших відвідувачів громадська бібліотека. У 1871-му народився легендарний український борець Іван Піддубний. У тому ж році почалася Велика чиказька пожежа – наймасштабніша в історії США. У 1085-му у Венеції освятили Базиліку святого Марка.

Свята та пам’ятні дати 8 жовтня

8 жовтня в Україні – День юриста.

Другий четвер жовтня – це Всесвітній день зору

У світі – Всесвітній день біометрії та Міжнародний день бездоріжжя.

Також сьогодні: Всесвітній день восьминога, Всесвітній день дислексії, Міжнародний день подіатрії (розділ медицини, який займається лікуванням захворювань стопи та гомілки), Міжнародний день реєстрації народжень.

Відео створено з використанням ШІ

8 жовтня історія

8 жовтня 1085 року у Венеції освятили Базиліку святого Марка. Докладніше.

8 жовтня 1871 року в Полтавській області народився борець Іван Піддубний. Докладніше.

8 жовтня 1871 року в Чикаго (США) почалася пожежа, що стала наймасштабнішою в історії країни. Докладніше.

8 жовтня 1886 року прийняла перших відвідувачів Харківська громадська бібліотека. Докладніше.

8 жовтня 1906 року німецький винахідник Карл Людвиг Несслер представив у своїй перукарні на Оксфорд-стріт у Лондоні нещодавно винайдений апарат для перманентної завивки. Докладніше.

8 жовтня 1938 року за вироком особливої ​​трійки УНКВС по Харківській області розстріляли українського письменника та бандуриста Гната Хоткевича.

8 жовтня 1945 року запатентували мікрохвильову піч. Докладніше.

8 жовтня 1991 року парламент Хорватії ухвалив рішення про розрив всіх державних і правових зв’язків із Соціалістичною федеративною республікою Югославія (СФРЮ), остаточно оформивши незалежність.

“8 жовтня 1991 року, через день після того, як винищувачі Югославської народної армії обстріляли будівлю уряду, де знаходилося керівництво держави на чолі з Туджманом (Франьо Туджман – президент Хорватії – Ред.), і сербська агресія поширилася на значну частину Хорватії, парламент вирішив розірвати всі державні та правові зв’язки з колишньою федерацією. Парламент одноголосно ухвалив рішення, відкривши шлях до незалежності Хорватії”, – пише про ті події урядовий портал Хорватії.

Водночас 8 жовтня 1991-го відновила виконання своїх актів про незалежність та вихід із Югославії Словенія. Така синхронність дій республік пов’язана з тим, що саме цього дня минув термін тримісячного мораторію, встановленого Бріонською декларацією. Цю угоду Словенія, Хорватія та СФРЮ підписали за посередництва Європейського Союзу 7 липня 1991 року. Підписання проходило на тлі бойових дій у Словенії (так званої Десятиденної війни) – вони розпочалися після проголошення Словенією та Хорватією незалежності 25 червня 1991 року. Уже 26 червня підрозділи Югославської народної армії розпочали операцію проти Словенії, намагаючись взяти під контроль прикордонні переходи. Завдяки оперативному втручанню європейської дипломатії вдалося досягти Бріонської угоди, згідно з якою Словенія та Хорватія зобов’язалися на три місяці призупинити реалізацію своїх рішень про незалежність, а Югославська народна армія (ЮНА) мала припинити бойові дії на словенській території. Це дозволило призупинити кровопролиття тут і зараз, але глобально не вирішило конфлікт між центром та республіками, які бажали незалежності. Незабаром бойові дії не лише відновилися, а й значно загострилися – насамперед у Хорватії. Тут частина сербського населення виступала проти незалежності.

Протягом 1990 – 1991 років сербська меншість почала створювати власні автономні структури, відбувалися сутички – зокрема озброєні. Різке загострення сталося в серпні 1991-го, зокрема, в Західній Славонії, де сербські формування за підтримки ЮНА перейшли до масштабніших бойових операцій.

“ЮНА втрутилася в конфлікт нібито для того, щоб розділити комбатантів, але швидко стало очевидним, що вона виступає на користь хорватських сербів. Війна, що відбулася згодом, спустошила Хорватію, в результаті чого загинули десятки тисяч людей, а сотні тисяч були переміщені”, – пише Office of the Historian – підрозділ Державного департаменту США.

Тому бойові дії відновилися ще до того, як минув термін Бріонської угоди. А в останній день тримісячного мораторію, 7 жовтня 1991-го, югославські бойові літаки атакували столицю Хорватії Загреб. Прямі удари припали по президентському палацу.

“Коли невдовзі після 15:00 ракети врізалися в дах палацу, президент Хорватії Франьо Туджман обідав там із двома федеральними чиновниками, які є хорватами: прем’єр-міністром Анте Марковичем (його посада назвалася голова Союзного виконавчого віча – Ред.) і головою президії СФРЮ Степаном Месичем. Барокова споруда була серйозно пошкоджена, але троє чиновників залишилися неушкодженими, і ніхто не отримав серйозних травм“, – писала про ці події The Washington Post.

При цьому офіційний Белград спростовував, що наказав пілотам здійснити таку атаку. Наступного дня Хорватія розірвала державні та правові зв’язки із колишньою федерацією, а Словенія відновила процес виходу. Бойові дії тривали, але зупинити процес розпаду керівництву Югославії так і не вдалося. Хорватія та Словенія були міжнародно визнані в січні 1992 року. 22 травня 1992-го вони вступили до ООН.

8 жовтня 2003 року на виборах губернатора Каліфорнії переміг актор Арнольд Шварценеггер. Докладніше.

Церковне свято

8 жовтня вшановують пам’ять преподобної Пелагеї. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо з вишень уже опало все листя, то зима настане рано.

Якщо до 8 жовтня вже випадав сніг, то зима буде ранньою і морозною, а наступне літо – врожайним.

Що не можна робити 8 жовтня

Не можна позичати курячі яйця.

Хворим не можна виходити на вулицю.

День невдалий для виготовлення вина.