Сьогодні 8 жовтня: яке свято та день в історії

8 жовтня в Україні відзначають День профспілок та низку професійних свят. Цього дня 1871 року народився легендарний український борець Іван Піддубний. У тому ж році почалася велика чиказька пожежа – наймасштабніша в історії США. 1886-го в Харкові прийняла перших відвідувачів громадська бібліотека. А 2003-го Арнольд Шварценеггер переміг на виборах губернатора Каліфорнії.

Свята та пам’ятні дати 8 жовтня

8 жовтня в Україні – День юриста. Також у другу неділю жовтня відзначають День професійних спілок України, День художника та День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби.

У світі – Всесвітній день восьминога.

8 жовтня в історії

8 жовтня 1871 року на Полтавщині народився борець Іван Піддубний.

Він – шестиразовий чемпіон світу з боротьби та ще за життя став легендою. Мав таку силу, що й у 76 років міг зігнути підкову та заплести з цвяхів кіску. Він виступав у важкій вазі, важив 118 кілограмів. З 1905 по 1909 рік переміг трьох чемпіонів світу та кількох чемпіонів Європи. Його називали “чемпіоном чемпіонів” – титулом, яким до нього ніхто не володів. Піддубний прославився як майстер класичної боротьби, але в Америці опанував боротьбу вільного стилю та став непереможним і в цьому виді. У 50 років він поклав на лопатки набагато молодшого, ніж він, і вже “зоряного” американського богатиря Колофа у двох боях поспіль. Піддубний багато років впевнено перемагав молодших суперників. Коли ж його питали, чи є хтось на землі, хто може його здолати, Піддубний відповідав: “Є. Баби! Все життя мене, дурня, зі шляху збивали”.

8 жовтня 1871 року в Чикаго (США) почалася пожежа, що стала наймасштабнішою в історії країни.

У вогні загинули, за різними оцінками, до 300 людей. Ще 100 тисяч лишилися без житла. Руйнівна пожежа почалася близько 21:00 8 жовтня 1871 року в маленькому сараї. Ще під час пожежі виникли чутки щодо її причин. Нібито корова копитами перекинула гасову лампу. Цю історію підхопили місцеві газети. Проте історики з нею не погоджуються. Є принаймні дві інші варіації: спалах викликав Деніел Салліван, який намагався вкрасти молоко з сараю і підпалив там сіно; причиною став якийсь Луїс Кон, який запалив вогонь під час гри в крепс. Пожежна охорона забила на сполох лише о 21:40. Тим часом сильний вітер розносив вогонь по всьому місту, забудова якого на той час була дерев’яною. Опівночі горіли вже не лише будинки, а й пришвартовані вздовж річки кораблі, дерев’яні тротуари, вугільні склади. Полум’я не могли вгамувати до 10 жовтня. Більшу частину міста було знищено. Однак одразу після завершення пожежі Чикаго почали перебудовувати, й воно перетворилося на одне з найбільш значущих міст США.

8 жовтня 1886 року прийняла перших відвідувачів Харківська громадська бібліотека. Вона розташовувалась на Миколаївській площі (зараз – площа Конституції). На момент відкриття фонд бібліотеки налічував 1700 книг. Структура ХГБ складалася з безплатної читальні, платного абонемента та відділу “народних книг”. За рік роботи Бібліотеки її фонд збільшився до 10 тис. томів, а кількість читачів зросла з 220 до 650 осіб. Читачів обслуговували п’ять співробітників, які працювали безплатно. Існувала бібліотека завдяки пожертвуванням.

8 жовтня 1938 року за вироком особливої ​​трійки УНКВС по Харківській області розстріляли українського письменника та бандуриста Гната Хоткевича.

8 жовтня 1945 року запатентували мікрохвильову піч. Патент отримав інженер зі штату Массачусетс Персі Спенсер. Працюючи в компанії “Raytheon”, що займалася виготовленням обладнання для радарів, він звернув увагу на здатність надвисокочастотного випромінювання нагрівати продукти. За легендою, на ідею створення мікрохвильової печі його наштовхнув шоколадний батончик, що розтанув біля магнетрона (електронної лампи, що генерує мікрохвильове електромагнітне випромінювання). Свій винахід Спенсер одразу ж запропонував для виробництва рідній компанії. 1947-го “Raytheon” випустила піч “Radarange”. Вона, звичайно, суттєво відрізнялася від сучасних – насамперед своїми розмірами. Мікрохвильова піч була майже 2 метри у висоту та важила близько 340 кг.

8 жовтня 2003 року на виборах губернатора Каліфорнії переміг “залізний Арні” – актор Арнольд Шварценеггер.

“Термінатор” ще у 1980-ті роки почав зближуватися з Республіканською партією. 1988-го активно підтримував під час передвиборчих перегонів Джорджа Буша (старшого). На початку 1990-х став головою Президентської ради з фізкультури та спорту. Призначаючи його, Буш назвав Шварценеггера “Конан-республіканець”. Зрозуміло, що яскраві образи з бойовиків за його участю переслідували Арнольда протягом усієї політичної кар’єри. Але особливо розгорнулися ЗМІ саме під час виборів у Каліфорнії. Зокрема, виборчу кампанію за участю Шварценеггера вони називали “Термінатор-4: Повстання кандидата”. Про наміри стати губернатором Каліфорнії Арнольд вперше заявив ще 1992 року. Однак висунув свою кандидатуру лише 2003-го, заявивши, що це рішення “було найважчим рішенням у моєму житті, за винятком випадку, коли я 1978 року зважився зробити епіляцію на лінії бікіні”. У подібному стилі будувалася і його передвиборча кампанія. Актор активно використовував свій імідж, взявши на озброєння, наприклад, гасла: “Накачати Сакраменто” (адміністративний центр Каліфорнії), “Аста ла виста, Грей Девіс” (конкурент Арні) та “I’ll be back”.

Церковне свято

За новим церковним календарем 8 жовтня в Україні вшановують пам’ять святих отців VII Вселенського собору та преподобної Пелагеї.

Преподобна Пелагея до переходу в християнство проводила життя в ледарстві та розпусті. Вона була начальницею над танцівницями Антіохії Палестинської. Проте якось, проїжджаючи повз храм, почула проповідь єпископа Едесського Нонна. Віряни відвели погляди від розкішно вдягненої Пелагеї, але Нонн довго дивився їй услід. Він побачив у дівчині не тільки зовнішню красу, але й духовну велич. Єпископ довго молився про грішницю того вечора. А на наступний день Пелагея прийшла до храму послухати його. Проповідь вразила грішницю, вона покаялася та попросила святителя хрестити її. Це Нонн і зробив. Пелагея принесла єпископу всі свої коштовності, щоб він роздав їх бідним. А потім вдягла волосяницю та пішла в Єрусалим. Там вона до самої смерті трудилася в затворі на Елеонській горі під чоловічим ім’ям Пелагей.

Народні прикмети

Якщо з вишень уже опало все листя, то зима настане рано.

Якщо до 8 жовтня вже випадав сніг, то зима буде ранньою і морозною, а наступне літо – врожайним.

Що не можна робити 8 жовтня

Не можна позичати курячі яйця.

Хворим не можна виходити на вулицю.

День невдалий для виготовлення вина.