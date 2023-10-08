Сегодня 8 октября: какой праздник и день в истории

8 октября в Украине отмечают День профсоюзов и ряд профессиональных праздников. В этот день 1871 года родился легендарный украинский борец Иван Поддубный. В том же году начался большой чикагский пожар – самый масштабный в истории США. В 1886-м в Харькове приняла первых посетителей общественная библиотека. А в 2003-м Арнольд Шварценеггер победил на выборах губернатора Калифорнии.

Праздники и памятные даты 8 октября

8 октября в Украине – День юриста. Также во второе воскресенье октября отмечают День профессиональных союзов Украины, День художника и День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы.

В мире – Всемирный день осьминога.

8 октября в истории

8 октября 1871 года в Полтавской области родился борец Иван Поддубный.

Он — шестикратный чемпион мира по борьбе и еще при жизни стал легендой. Имел такую силу, что и в 76 лет мог согнуть подкову и заплести из гвоздей косичку. Он выступал в тяжелом весе, весил 118 килограммов. С 1905 по 1909 год победил трех чемпионов мира и нескольких чемпионов Европы. Его называли «чемпионом чемпионов» — титулом, которым до него никто не владел. Поддубный прославился как мастер классической борьбы, но в Америке овладел борьбой свободного стиля, и стал непобедимым и в этом виде. В 50 лет он положил на лопатки гораздо более молодого, чем он, и уже «звездного» американского богатыря Колофа в двух боях подряд. Поддубный на протяжении многих лет уверенно побеждал младших соперников. Когда же его спрашивали, есть ли кто-нибудь на земле, кто может его одолеть, Поддубный отвечал: «Есть. Бабы! Всю жизнь меня, дурака, с пути сбивали».

8 октября 1871 года в Чикаго (США) начался пожар, ставший самым масштабным в истории страны.

В огне погибли, по разным оценкам, до 300 человек. Еще 100 тысяч остались без жилья. Разрушительный пожар начался около 21:00 8 октября 1871 года в маленьком сарае. Еще во время пожара возникли слухи о его причинах. Якобы корова копытами опрокинула керосиновую лампу. Эту историю подхватили местные газеты. Однако историки с ней не согласны. Есть по крайней мере две другие вариации: возгорание вызвал некий Дэниел Салливан, который пытался украсть молоко из сарая и поджег там сено; причиной стал какой-то Луис Кон, вызвавший огонь во время игры в крепс. Пожарная охрана забила тревогу лишь в 21:40. Тем временем сильный ветер разносил огонь по всему городу, застройка которого в то время была в основном деревянной. В полночь горели уже не только дома, но пришвартованные вдоль реки корабли, деревянные тротуары, угольные склады. Пламя не могли унять до 10 октября. Большая часть города была уничтожена. Однако сразу после завершения пожара Чикаго начали перестраивать, и он превратился в один из наиболее значимых городов США.

8 октября 1886 года приняла первых посетителей Харьковская общественная библиотека. Она располагалась на Николаевской площади (сейчас – площадь Конституции). К моменту открытия фонд библиотеки насчитывал 1700 книг. Структура ХОБ состояла из бесплатной читальни, платного абонемента и отдела «народных книг». За год работы Библиотеки ее фонд увеличился до 10 тыс. томов, а число читателей выросло с 220 до 650 человек. Читателей обслуживали пять сотрудников, работавших бесплатно. Существовала библиотека благодаря пожертвованиям.

8 октября 1938 года по приговору особой тройки УНКВД по Харьковской области расстреляли украинского писателя и бандуриста Гната Хоткевича.

8 октября 1945 года запатентовали микроволновку. Патент получил инженер из штата Массачусетс Перси Спенсер. Работая в компании «Raytheon», занимавшейся изготовлением оборудования для радаров, он обратил внимание на способность сверхвысокочастотного излучения нагревать продукты. По легенде, на идею создания микроволновки его натолкнул растаявший шоколадный батончик у магнетрона (электронной лампы, генерирующей микроволновое электромагнитное излучение). Свое изобретение Спенсер сразу же предложил для производства родной компании. В 1947-м «Raytheon» выпустила печь «Radarange». Она, конечно, существенно отличалась от современных – в первую очередь, своими размерами. Микроволновка была почти 2 метра в высоту и весила около 340 кг.

8 октября 2003 года на выборах губернатора Калифорнии победил «железный Арни» — актер Арнольд Шварценеггер.

«Терминатор» еще в 1980-е годы начал сближаться с Республиканской партией. В 1988-м активно поддерживал во время предвыборной гонки Джорджа Буша (старшего). В начале 1990-х стал главой Президентского совета по физкультуре и спорту. Назначая его, Буш назвал Шварценеггера «Конан-республиканец». Понятно, что яркие образы из боевиков с его участием преследовали Арнольда на протяжении всей политической карьеры. Но особенно развернулись СМИ именно во время выборов в Калифорнии. В частности, избирательную кампанию при участии Шварценеггера они называли «Терминатор-4: Восстание кандидата». О намерениях стать губернатором Калифорнии Арнольд впервые заявил еще в 1992 году. Однако выдвинул свою кандидатуру только в 2003-м, заявив, что это решение «было самым тяжелым решением в моей жизни, за исключением случая, когда я в 1978 году решился сделать эпиляцию на линии бикини». В подобном стиле строилась и его предвыборная кампания. Актер активно использовал свой имидж, взяв на вооружение, например, лозунги: «Накачать Сакраменто» (административный центр Калифорнии), «Аста ла виста, Грей Дэвис» (конкурент Арни) и «I’ll be back».

Церковный праздник

По новому церковному календарю 8 октября в Украине чтят память святых отцов VII Вселенского собора и преподобной Пелагеи.

Преподобная Пелагея до перехода в христианство проводила жизнь в праздности и разврате. Она была начальницей над танцовщицами Антиохии Палестинской. Однако однажды, проезжая мимо храма, услышала проповедь епископа Эдесского Нонна. Верующие отвели взгляды от роскошно одетой Пелагеи, но Нонн долго смотрел ей вслед. Он увидел в девушке не только внешнюю красоту, но и духовное величие. Епископ долго молился о грешнице в тот вечер. А на следующий день Пелагея пришла в храм послушать его. Проповедь поразила грешницу, она покаялась и попросила святителя крестить ее. Это Нонн и сделал. Пелагея принесла епископу все свои драгоценности, чтобы он раздал их бедным. А потом надела власяницу и пошла в Иерусалим. Там она до самой смерти трудилась в затворе на Елеонской горе под мужским именем Пелагей.

Народные приметы

Если с вишен уже опали все листья, то зима наступит рано.

Если к 8 октября уже выпадал снег, то зима будет ранней и морозной, а следующее лето – урожайным.

Что нельзя делать 8 октября

Нельзя одалживать куриные яйца.

Больным нельзя выходить на улицу.

День неудачный для приготовления вина.