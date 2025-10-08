Сьогодні 8 жовтня 2025: яке свято та день в історії

8 жовтня в Україні – День юриста. Цього дня 1085 року у Венеції освятили Базиліку святого Марка. У 1871-му народився легендарний український борець Іван Піддубний. У тому ж році почалася Велика чиказька пожежа – наймасштабніша в історії США. У 1886-му в Харкові прийняла перших відвідувачів громадська бібліотека. У 1906-му перукар Карл Несслер презентував свій винахід – апарат для перманентної завивки волосся. У 1945-му запатентували мікрохвильову піч. У 2003-му Арнольд Шварценеггер переміг на виборах губернатора Каліфорнії.

Свята та пам’ятні дати 8 жовтня

8 жовтня в Україні – День юриста.

У світі – Всесвітній день біометрії та Міжнародний день бездоріжжя.

Також сьогодні: Всесвітній день восьминога, Всесвітній день дислексії, Міжнародний день подіатрії (розділ медицини, який займається лікуванням захворювань стопи та гомілки), Міжнародний день реєстрації народжень, Міжнародний день дзиґи (друга середа жовтня).

<br />

8 жовтня історія

8 жовтня 1085 року у Венеції освятили Базиліку святого Марка. Вона присвячена покровителю Венеції – святому Марку Євангелісту, чиї мощі тут зберігають. Наразі цей собор входить до списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він має дуже оригінальну архітектуру, що поєднує західноєвропейські стилі (романський, готичний) з відчутним впливом Сходу – сирійського та візантійського мистецтва. Нині це катедральний собор Венеціанського патріархату та резиденція патріарха.

“Щоб передати багатство та могутність республіки, оригінальні цегляні фасади та внутрішні стіни з часом прикрасили дорогоцінним камінням та рідкісним мармуром, переважно у XIII столітті. Багато колон, рельєфів та скульптур були здобиччю, знятою з церков, палаців та громадських пам’яток Константинополя в результаті участі венеціанців у Четвертому хрестовому поході. Серед награбованих артефактів, привезених до Венеції, були чотири стародавні бронзові коні, яких розмістили на видному місці над входом, – пише англомовна Вікіпедія. – Інтер’єр куполів, склепінь та верхні стіни поступово покривалися мозаїками з позолотою, що зображували святих, пророків та біблійні сцени. Багато з цих мозаїк пізніше були ретушовані або перероблені, оскільки художні смаки змінювалися, а пошкоджені мозаїки доводилося замінювати, тож мозаїки представляють вісімсот років художніх стилів. Деякі з них походять від традиційних візантійських зображень і є шедеврами середньовічного мистецтва; інші базуються на ескізах, виконаних видатними художниками епохи Відродження з Венеції та Флоренції”.

<br />

8 жовтня 1871 року в Полтавській області народився борець Іван Піддубний. Докладніше.

8 жовтня 1871 року в Чикаго (США) почалася пожежа, що стала наймасштабнішою в історії країни. Докладніше.

8 жовтня 1886 року прийняла перших відвідувачів Харківська громадська бібліотека. Докладніше.

8 жовтня 1906 року німецький винахідник Карл Людвиг Несслер представив у своїй перукарні на Оксфорд-стріт у Лондоні нещодавно винайдений апарат для перманентної завивки. Докладніше.

8 жовтня 1938 року за вироком особливої ​​трійки УНКВС по Харківській області розстріляли українського письменника та бандуриста Гната Хоткевича.

8 жовтня 1945 року запатентували мікрохвильову піч. Докладніше.

8 жовтня 2003 року на виборах губернатора Каліфорнії переміг актор Арнольд Шварценеггер. Докладніше.

Церковне свято

8 жовтня вшановують пам’ять преподобної Пелагеї. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо з вишень уже опало все листя, то зима настане рано.

Якщо до 8 жовтня вже випадав сніг, то зима буде ранньою і морозною, а наступне літо – врожайним.

Що не можна робити 8 жовтня

Не можна позичати курячі яйця.

Хворим не можна виходити на вулицю.

День невдалий для виготовлення вина.