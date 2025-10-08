Сегодня 8 октября 2025: какой праздник и день в истории

8 октября в Украине – День юриста. В этот день в 1085 году в Венеции освятили Базилику святого Марка. В 1871-м родился легендарный украинский борец Иван Пиддубный. В том же году начался Большой чикагский пожар – самый масштабный в истории США. В 1886-м в Харькове приняла первых посетителей общественная библиотека. В 1906-м парикмахер Карл Несслер представил свое изобретение – аппарат для перманентной завивки волос. В 1945-м запатентовали микроволновую печь. В 2003-м Арнольд Шварценеггер победил на выборах губернатора Калифорнии.

Праздники и памятные даты 8 октября

8 октября в Украине – День юриста.

В мире – Всемирный день биометрии и Международный день бездорожья.

Также сегодня: Всемирный день осьминога, Всемирный день дислексии, Международный день подиатрии (раздел медицины, занимающийся лечением заболеваний стопы и голени), Международный день регистрации рождений, Международный день юлы (вторая среда октября).

<br />

8 октября в истории

8 октября 1085 года в Венеции освятили Базилику святого Марка. Она посвящена покровителю Венеции – святому Марку Евангелисту, чьи мощи здесь хранят. Сейчас этот собор входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он обладает очень оригинальной архитектурой, сочетающей западноевропейские стили (романский, готический) с ощутимым влиянием Востока – сирийского и византийского искусства. В настоящее время это кафедральный собор Венецианского патриархата и резиденция патриарха.

«Чтобы передать богатство и могущество республики (Венецианской республики — Ред.), оригинальные кирпичные фасады и внутренние стены со временем были украшены драгоценными камнями и мрамором, преимущественно в XIII веке. Многие колонны, рельефы и скульптуры были добычей, снятой с церквей, дворцов и общественных памятников Константинополя в результате участия венецианцев в Четвертом крестовом походе. Среди награбленных артефактов, привезенных в Венецию, были четыре древних бронзовых коня, которых разместили на видном месте над входом, — пишет англоязычная Википедия. — Интерьер куполов, сводов и верхние стены постепенно покрывались мозаиками с позолотой, изображающими святых, пророков и библейские сцены. Многие из этих мозаик позже были ретушированы или переработаны, поскольку художественные вкусы изменялись, а поврежденные мозаики приходилось заменять, так что мозаики представляют 800 лет художественных стилей. Некоторые из них происходят из традиционных византийских изображений и являются шедеврами средневекового искусства; другие базируются на эскизах, исполненных выдающимися художниками эпохи Возрождения из Венеции и Флоренции».

<br />

8 октября 1871 года в Полтавской области родился борец Иван Поддубный. Подробнее.

8 октября 1871 года в Чикаго (США) начался пожар, ставший самым масштабным в истории страны. Подробнее.

8 октября 1886 года приняла первых посетителей Харьковская общественная библиотека. Подробнее.

8 октября 1906 года немецкий изобретатель Карл Людвиг Несслер представил в своей парикмахерской на Оксфорд-стрит в Лондоне недавно изобретенный аппарат для перманентной завивки. Подробнее.

8 октября 1938 года по приговору особой тройки УНКВД по Харьковской области расстреляли украинского писателя и бандуриста Гната Хоткевича.

8 октября 1945 года запатентовали микроволновку. Подробнее.

8 октября 2003 года на выборах губернатора Калифорнии победил актер Арнольд Шварценеггер. Подробнее.

Церковный праздник

8 октября в Украине чтят память преподобной Пелагеи. Подробнее.

Народные приметы

Если с вишен уже опали все листья, то зима наступит рано.

Если к 8 октября уже выпадал снег, то зима будет ранней и морозной, а следующее лето – урожайным.

Что нельзя делать 8 октября

Нельзя одалживать куриные яйца.

Больным нельзя выходить на улицу.

День неудачный для приготовления вина.