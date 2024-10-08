Сегодня 8 октября: какой праздник и день в истории

8 октября в Украине – День юриста. В этот день 1871 года родился легендарный украинский борец Иван Поддубный. В том же году начался Великий чикагский пожар – самый масштабный в истории США. В 1886-м в Харькове приняла первых посетителей общественная библиотека. В 1906-м парикмахер Карл Несслер презентовал свое изобретение – аппарат для перманентной завивки волос. В 1945-м запатентовали микроволновку. В 2003-м Арнольд Шварценеггер победил на выборах губернатора Калифорнии.

Праздники и памятные даты 8 октября

8 октября в Украине – День юриста.

В мире – Международный день бездорожья, Всемирный день биометрии.

Также отмечают: День Ады Лавлейс (посвящен заслугам женщин в STEM – науке, технологиях, инженерии и математике, отмечают во второй вторник октября), Всемирный день осьминога, Международный день подиатрии (лечения заболеваний стопы и голени).

8 октября в истории

8 октября 1871 года в Полтавской области родился борец Иван Поддубный. Подробнее.

8 октября 1871 года в Чикаго (США) начался пожар, ставший самым масштабным в истории страны. Подробнее.

8 октября 1886 года приняла первых посетителей Харьковская общественная библиотека. Подробнее.

8 октября 1906 года немецкий изобретатель Карл Людвиг Несслер представил в своей парикмахерской на Оксфорд-стрит в Лондоне недавно изобретенный аппарат для перманентной завивки. В процессе разработки он не менее двух раз сжег волосы своей будущей жене. А после этого стал владельцем целой империи красоты в США.

Несслер был сыном сапожника из немецкого городка Тодтнау (в земле Баден-Вюртемберг).

«Идея перманентной завивки якобы пришла ему в голову еще в юности. Сообщается, что в детстве он время от времени работал пастухом и заметил, что овечья шерсть постоянно вьется, в отличие от человеческих волос», — пишет об изобретателе SciHiBlog.

Парикмахерскому искусству Несслер начал учиться у сельского парикмахера, а затем объездил в поисках работы и учебы «столицы моды», в частности Милан и Женеву. К моменту, когда Несслер начал свои эксперименты с завыванием волос, метод временной завивки уже был известен. Его изобрел Марсель Грато примерно в 1872 году. Это был прообраз современной плойки или утюжка для волос. Только нагревали этот инструмент не с помощью электричества, а над горящим газом или спиртом. Такая завивка долго не держалась.

Карл Несслер придумал другой способ. Причем опробовал его на своей будущей жене Катарине. С ней парикмахер познакомился в Париже. Отчаянная девушка позволила любимому ставить на себе эксперименты. Несслер обрабатывал ее волосы гидроксидом натрия, а затем накручивал по спирали вокруг металлических стержней, которые подключал к машине с электронагревательным устройством. Волосы нагревались до 100°C в течение длительного времени.

При этом к ожогам кожи головы могли привести как раскаленные стержни, так и гидроксид натрия – очень «неприятное» химическое вещество. Так что к моменту, когда Несслер «обкатал» свою технологию, он дважды полностью сжег Катарине волосы, также у нее были ожоги головы. И все же парикмахер доработал свое изобретение и представил его — уже в Лондоне, где открыл салон на Оксфорд-стрит. 8 октября он пригласил к себе конкурентов – ведущих парикмахеров британской столицы. Однако демонстрация была провальной: хотя завить волосы удалось, коллеги своего восторга не продемонстрировали.

«Вероятно, причиной тому было не столько нежелание экспертов признать метод новым, сколько страх потерять постоянных клиентов», — предполагают в SciHiBlog.

Несмотря на отсутствие общественного признания, в 1910 году Несслер получил британский патент на электрическую аппаратуру с названием «Permanent wave machine». Успешному построению «бизнеса на красоте» помешала Первая мировая. Несслер был немцем, как гражданина вражеского государства британцы заключили его в лагерь и заставили сдать все свои активы. В 1915-м парикмахер с женой бежали в Нью-Йорк. И именно в США Несслер добился максимального успеха, постепенно открыв салоны в Нью-Йорке, Чикаго, Детройте, Палм-Бич, Флориде и Филадельфии. Свое изобретение он совершенствовал, и в 1919 году запатентовал в США. А в последующие 20 лет получил еще четыре патента на разные усовершенствования. В 1927-м в «империи красоты» Несслера уже работало 500 человек, а его компания стоила миллионы. Однако в дальнейшем он быстро обанкротился – как и многие предприниматели США во времена Великой депрессии. Буквально за год до ее начала – в 1928-м — Несслер продал свой парикмахерский бизнес, производственные мощности и организацию сбыта, а вырученные средства вложил преимущественно в акции. Но в Черный четверг 1929 года большинство своих активов он потерял. Однако продолжил заниматься разработками в области красоты, в частности – работал над методами регенерации кожи и волос (уменьшением морщин, стимуляцией роста волос и т.п.). Он скончался 22 января 1951 года.

8 октября 1938 года по приговору особой тройки УНКВД по Харьковской области расстреляли украинского писателя и бандуриста Гната Хоткевича.

8 октября 1945 года запатентовали микроволновку. Подробнее.

8 октября 2003 года на выборах губернатора Калифорнии победил актер Арнольд Шварценеггер. Подробнее.

Церковный праздник

8 октября в Украине чтят память преподобной Пелагеи. Преподобная Пелагея до перехода в христианство проводила жизнь в праздности и разврате. Она была начальницей над танцовщицами Антиохии Палестинской. Однако однажды, проезжая мимо храма, услышала проповедь епископа Эдесского Нонна. Верующие отвели взгляды от роскошно одетой Пелагеи, но Нонн долго смотрел ей вслед. Он увидел в девушке не только внешнюю красоту, но и духовное величие. Епископ долго молился о грешнице в тот вечер. А на следующий день Пелагея пришла в храм послушать его. Проповедь поразила грешницу, она покаялась и попросила святителя крестить ее. Это Нонн и сделал. Пелагея принесла епископу все свои драгоценности, чтобы он раздал их бедным. А потом надела власяницу и пошла в Иерусалим. Там она до самой смерти трудилась в затворе на Елеонской горе под мужским именем Пелагей.

Народные приметы

Если с вишен уже опали все листья, то зима наступит рано.

Если к 8 октября уже выпадал снег, то зима будет ранней и морозной, а следующее лето – урожайным.

Что нельзя делать 8 октября

Нельзя одалживать куриные яйца.

Больным нельзя выходить на улицу.

День неудачный для приготовления вина.