РФ ударила по предприятию и частному сектору в Лозовой: пострадала женщина
В результате атаки РФ на Лозовую ночью 22 ноября возникли пожары, пострадала женщина, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
Сегодня ночью враг нанес удары реактивными беспилотниками по частному сектору и территории гражданского предприятия в городе Лозовая. В результате атаки загорелись жилой дом, хозяйственные постройки и торговый объект. Общая площадь пожара составила 400 кв. м. Также повреждены многоэтажные и частные жилые дома.
Также на территории частного предприятия возник пожар площадью 350 кв. м.
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Напомним, рано утром беспилотник атаковал Киевский район Харькова. Возник пожар.