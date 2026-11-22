В результате атаки РФ на Лозовую ночью 22 ноября возникли пожары, пострадала женщина, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Сегодня ночью враг нанес удары реактивными беспилотниками по частному сектору и территории гражданского предприятия в городе Лозовая. В результате атаки загорелись жилой дом, хозяйственные постройки и торговый объект. Общая площадь пожара составила 400 кв. м. Также повреждены многоэтажные и частные жилые дома.

Также на территории частного предприятия возник пожар площадью 350 кв. м.

Напомним, рано утром беспилотник атаковал Киевский район Харькова. Возник пожар.