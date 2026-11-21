11 пострадавших, среди них — 2 детей из-за удара БпЛА по поселку под Харьковом
Россияне атаковали ударным БпЛА пятиэтажный жилой дом в поселке Солоницевка, сообщила ГСЧС в Харьковской области.
В результате удара в многоэтажном доме вспыхнул пожар на площади 250 кв. м. Горели квартиры на 4-м и 5-м этажах, а также часть технического этажа.
Также повреждены соседние многоэтажные и частные жилые дома, дачные постройки и легковые автомобили.
На месте удара работали подразделения ГСЧС, в частности кинологи, саперы, психологи, офицеры-спасатели громады и огнеборцы местной пожарной команды.