11 постраждалих, серед них — 2 дітей через удар БпЛА по селищу під Харковом
Росіяни атакували ударним БпЛА п’ятиповерховий житловий будинок у селищі Солоницівка, повідомила ДСНС у Харківській області.
Внаслідок удару у житловому будинку спалахнула пожежа на площі 250 кв. м. Горіли квартири на 4-му та 5-му поверхах, а також частина технічного поверху.
Також пошкоджені сусідні багатоповерхові та приватні житлові будинки, дачні споруди й легкові автомобілі.
На місці “прильоту” працювали підрозділи ДСНС, зокрема кінологи, сапери, психологи, офіцери-рятувальники громади та вогнеборці місцевої пожежної команди.